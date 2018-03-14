Ещё
Время покупок: Анджелина Джоли взяла дочерей с собой на шопинг (фото)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Время покупок: Анджелина Джоли взяла дочерей с собой на шопинг (фото) 

Журнал ОК! 14 марта 2018
Теперь, когда «Золотой глобус» и «Оскар» позади, Анджелина Джоли может хорошенько отдохнуть в компании своих детей. Что она, собственно, и сделала. На днях голливудскую диву вместе с дочерями Захарой и Вивьен сфотографировали во время шопинга. Энджи несла в руках поддон с напитками, а ее дети — большие пакеты с покупками.
Для прогулки с дочерями актриса выбрала деловой образ: бежевое классическое пальто и замшевые сапоги на каблуке. Наряд она дополнила солнцезащитными очками и серой сумкой.
Анджелина Джоли с Захарой
Анджелина Джоли и Вивьен
Анджелина Джоли и Вивьен
Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли
В Сети ходят слухи, что Анджелина Джоли и Брэд Питт отложили свой бракоразводный процесс на целый год, так что экс-влюбленные официально еще женаты. Ранее инсайдер говорил, что актеры никак не могут прийти к компромиссу в вопросах распределения активов и воспитания детей, которых у пары шестеро: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 12-летняя Захара и 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.
Журнал ОК!: последние новости
Золотой ребенок: Тимати подарил дочери сундук для игрушек от люксового бренда Юлия Барановская, Арарат Кещян, Ирина Дубцова, Сергей Жуков: звезды публикуют фотографии с детьми Папины детки: Эмин Агаларов поделился трогательным фото с детьми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность22
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело79
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой20
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение