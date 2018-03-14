Малыши на миллион: сколько зарабатывают дети звезд

Конечно, многие звездные детишки крайне избалованы и приучены тратить деньги известных родителей. Но есть и другие, работающие с пеленок и неплохо при этом зарабатывающие. Родители редко озвучивают стоимость детских контрактов: суммы, конечно, не такие заоблачные, как у взрослых звезд, но вполне приличные. Рекламные контракты стоят в среднем 1 миллион рублей, ведение детского мероприятия — от 100 тысяч рублей, реклама в Инстаграме — 50 тысяч рублей. Родители на заработанные деньги покупают юным труженикам игрушки, дарят путешествия в Диснейленд и копят приданое.

Артем и Яна Аршавины

Старшие дети телеведущей Юлии Барановской на удивление артистичные, общительные, умеют импровизировать, выступать перед большой аудиторией. Яна и Артем участвуют в модных показах в качестве моделей, снимаются в рекламе — одним из первых их контрактов был подписан с Adidas. Особенно усердствует Артем, который поет в группе «Непоседы», ведет мероприятия сам и с мамой. Аршавин-младший уже выступает на сцене Большого театра — в опере «Билли Бадд» Бенджамина Бриттена мальчик играет юнгу. «В свое время, когда мне позвонили и предложили Артему сыграть в Большом театре, я очень удивилась, — вспоминает Юлия. — Как? Кем? Оказалось, что это роль в постановке едва ли не самого известного британского композитора. И все серьезно — с контрактом, с официальными документами. Помню, что на премьере я волновалась едва ли не больше него. Мой сын сейчас выйдет на сцену Большого! Недавно, кстати, я сама вела концерт в этом театре. И Артем сказал: „Мама, да не волнуйся, в этом нет ничего страшного!“ Я была горда тем, что мой сын может мне помочь каким-то советом в столь юном возрасте».

Старшие дети Юлии Барановской (Артему — 12, Яне — 10 лет) — отличный пример для младшего Арсения. Фото: Anatoly LOMOKHOV/globallookpress.com Юлия призналась «Телепрограмме», что у Артема всегда горят глаза: «Вместе с „Непоседами“ он уже пел со многими звездами нашей эстрады. Они каждую неделю где-то выступают: то в Кремле, то в „Лужниках“. Артем полностью в это погружен. То он ведет какую-то детскую премию, то участвует в показе, а частенько бывает, что мы ведем с ним мероприятия вдвоем! Готов не спать и не есть, лишь бы все это присутствовало в его жизни. Конечно, успевает и учиться!»

Саша Плющенко

Сыну Плющенко 5 лет. Фото: instagram.com Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковский — настоящий трудяга. Свой первый большой гонорар (миллион рублей!) мальчик заработал в полтора года, снявшись в рекламе зубной пасты с родителями. Гном Гномыч (так близкие зовут Сашу) участвует в международных показах и съемках как модель, ездит на гастроли с папой и выступает как фигурист в ледовых шоу — этой зимой откатал 21 спектакль «Щелкунчик» в «Олимпийском» наравне со взрослыми. Саша рассказывал журналистам, что за труды ему покупают игрушки, которые он любит. Одежду ребенку присылают в подарок люксовые бренды или дарят после модных показов. У этого парня уже есть цель — он хочет стать чемпионом, как папа. «Мы с Яной, как родители, поставили для себя цель — воспитать хорошего спортсмена, — говорит Евгений Плющенко. — А Саше нравится выступать перед публикой, нравится кататься, его никто не заставляет…»

Милана Гогунская

Ирина Гогунская — директор у звездного мужа и дочери (7 лет). Фото: instagram.com Дочь актера Виталия Гогунского (Кузя из «Универа». — Ред.) — настоящая звезда в глазах сверстников. Хит Миланы Гогунской «Малявка» на YouTube набрал уже более 35 миллионов просмотров. У девочки своя группа, родители проводят кастинги на съемки ее клипов, ребенок выступает на концертах в Кремлевском дворце, выпускает треки чаще, чем некоторые взрослые звезды. А недавно Милане предложили съемки в кино, так что скоро мы ее увидим на экране. Девчонка очень талантливая и весьма предприимчивая даже в домашних условиях: к примеру, может сделать папе массаж (хорошенько на нем потоптаться) и взять за этот сеанс 100 рублей. А на каникулах Милана открыла «ресторан» — бабушка готовила, а девочка продавала родителям блюда по 50 рублей.

Маруся Будагова