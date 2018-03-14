Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с днем рождения

Шоумен Павел Воля празднует сегодня день рождения: артисту исполнилось 39 лет. В честь этой датя в личном блоге его супруги, гимнастки Ляйсан Утяшевой , появилось трогательное поздравление.

Как говорят наши дети: «СамЫЙ лучшИЙ человек…» Я тебя очень нежно люблю…❤ Сегодня тебя ждет много сюрпризов и самые близкие друзья 🎉🎈 С днем рождения, самый лучший человек… Ты моя вселенная …

с любовью написала звездная жена и мама, разместив редкий кадр с мужем и сыном. «P. S. Утреннее фото… Мальчики любуются видами», — добавила спортсменка.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Мар 14, 2018 в 2:05 PDT Напомним, Ляйсан и Павел женаты с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015 на свет появилась дочь София. Своих крох Воля и Утяшева публике предпочитают не показывать.

Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать ребенка раньше, чем он сам этого захотел?

поясняла ранее свою позицию звездная мама.