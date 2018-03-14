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Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с днем рождения
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Ляйсан Утяшева трогательно поздравила Павла Волю с днем рождения 

Letidor.ru 14 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Шоумен Павел Воля празднует сегодня день рождения: артисту исполнилось 39 лет. В честь этой датя в личном блоге его супруги, гимнастки Ляйсан Утяшевой, появилось трогательное поздравление.
Как говорят наши дети: «СамЫЙ лучшИЙ человек…» Я тебя очень нежно люблю…❤ Сегодня тебя ждет много сюрпризов и самые близкие друзья 🎉🎈 С днем рождения, самый лучший человек… Ты моя вселенная …
с любовью написала звездная жена и мама, разместив редкий кадр с мужем и сыном. «P. S. Утреннее фото… Мальчики любуются видами», — добавила спортсменка.
Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Мар 14, 2018 в 2:05 PDT  Напомним, Ляйсан и Павел женаты с 2012 года. В 2013 году родился их сын Роберт, а в 2015 на свет появилась дочь София. Своих крох Воля и Утяшева публике предпочитают не показывать.
Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать ребенка раньше, чем он сам этого захотел?
поясняла ранее свою позицию звездная мама.
К слову, Утяшева и Воля — не единственные звездные родители, прячущие своих малышей от любопытных глаз: так же поступают Виктория Дайнеко, Кристина Асмус и другие знаменитости. Фото: Instagam @liasanutiasheva Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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