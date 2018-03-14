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Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдут мастер-классы и концерт
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Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдут мастер-классы и концерт 

Управа района Хорошево-Мневники 14 марта 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» пройдут мастер-классы и концерт. Мероприятия организуют в рамках Клубного дня.
— В 11 часов начнется мастер-класс студии «Чудо природы», посвященный «шерстяной живописи», во время которого можно будет создать необычный подарок родным и близким. К участию приглашаются дети, их мамы, папы, бабушки и дедушки, — рассказали в пресс-службе учреждения.
В рамках проекта «Школа-школе» и фестиваля «Россия — твоя и моя» с 11.00 начнется мастер-класс для педагогов «Классическая хореография». А в 12.00 состоится встреча с директором ДТДМ «Хорошево» Татьяной Ледовской в формате вопрос-ответ. Также в 12.00 перед главным входом состоится концерт фольклорной группы «Талица».
Всех желающих ждут 18 марта. Адрес: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1. (вт)
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