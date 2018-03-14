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Смеющийся курильщик поделился с ребенком сигаретой и поплатился за это
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Смеющийся курильщик поделился с ребенком сигаретой и поплатился за это 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Житель Саудовской Аравии попал в тюрьму за то, что дал покурить трехлетнему мальчику. Об этом сообщило издание Metro.
На видео он держит ребенка на коленях и подносит к его губам зажженную сигарету. Мальчик дергается, когда чувствует запах табака, что смешит мужчину и людей за кадром.
Видео вызвало бурную реакцию в социальных сетях, и на следующий день после его появления в интернете мужчину арестовали. По данным полиции, ребенок на видео — сын его двоюродного брата. Тот вскоре явился в участок и попросил отпустить кузена, так как «у него были добрые намерения». У мальчика якобы была привычка тащить в рот сигаретные бычки, и мужчина решил преподать ему урок, чтобы отвадить от табака.
Педиатр Лина Барнави (Lina Barnawi) заметила, что подобные методы ни в коем случае нельзя применять в отношении ребенка. Генеральный прокурор страны шейх Сауд аль-Мохеб отметил, что курильщику грозит крупный штраф и, возможно, даже тюремное заключение.
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