Как приучить ребёнка спать отдельно

Когда стоит приучать ребёнка спать отдельно

Приучать малыша ко сну в своей кроватке лучше всего, когда:

он уже не находится на грудном вскармливании;

кроха спит спокойно по 5-6 часов;

в возрасте от 1,5 до 3 лет. Ребёнок в этот период переживает кризис, в процессе которого отстаивает свою самостоятельность («я сам», «не хочу»), и переход в собственную постель сейчас считается наиболее лёгким и быстрым.

Когда малыша лучше оставить рядом

Повремените ещё немного с раздельным сном, если:

идёт процесс отлучения от груди;

у малыша режутся зубки или он болеет;

кроха испытывает сильный стресс (например, в разгаре процесс адаптации к детскому саду и так далее).

Дневной сон Сначала укладывайте кроху в свою кроватку только на дневной сон. Успокаивайте ребёнка, если он плачет, говорите, как его любите, пойте песенку или рассказывайте сказку. Будьте рядом со своим малышом, пока он не заснёт. Внимательно наблюдайте, как ведёт себя ваш сын или дочка во время пробуждения — если без истерик засыпает в своей кроватке и спокойно просыпается без мамы — полдела сделано.

Постепенное переселение

Сначала можно класть во время сна между собой и малышом какую-нибудь игрушку как преграду. Потом попробуйте перекладывать его в свою кроватку, придвинутую к вашей кровати, но со снятым бортиком.

Если ваше чадо будет просыпаться, плакать и перелезать к вам, успокаивайте его и перекладывайте снова в кроватку. Ребёнок никак не хочет засыпать у себя? Тогда пусть он заснёт с вами, а потом аккуратно переложите кроху в его кроватку.

Через какое-то время поставьте бортик на место и постепенно отодвигайте кроватку ребёнка от своего спального места.

Не спешите сразу брать раскапризничавшегося малыша на руки, попытайтесь сначала успокоить его, не вынимая из кроватки.

Своя комната

Как можно чаще говорите своему малышу, что он уже совсем большой и самостоятельный. Что только взрослые спят отдельно в своих собственных кроватях. Пусть ваш сын или дочка выберет себе постельное бельё и пижаму с любимыми героями мультфильма или яркий ночник в комнату. Пусть спит со своим любимым зайцем, который будет охранять его всю ночь. Возможно, какое-то время вам нужно будет спать в его комнате, чтобы кроха привык к новой обстановке и успокоился.

Режим и ритуалы

Для любого ребёнка очень важен режим дня, то есть повторяющиеся друг за другом изо дня в день действия: прогулка, еда, сон, игра и т. д. Чтобы малыш легче перенёс отлучение от родительской кровати, ему необходим и ритуал отхода ко сну. Например, купание, сказка на ночь, стакан тёплого молока или кефира, поцелуй родителей и пожелание спокойной ночи. Кроха привыкнет к этой традиции, и сам будет спокойно и крепко засыпать по вечерам в своей комнате.

Приучение малыша к своей кроватке дело долгое и требующее понимания и нежности со стороны мамы и папы. Помните, что оно может растянуться на долгие месяцы, поэтому необходимо запастись терпением. В любом случае, ребёнок рано или поздно захочет спать отдельно, а вы с удовольствием будете вспоминать время, когда он смешно посапывал у вас под боком.