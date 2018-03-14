5 полезных советов логопеда

Умение говорить — очень важный навык, который влияет на общее развитие ребёнка. Но речь не появляется у детей как нечто само собой разумеющееся, её надо развивать и стимулировать. Вот несколько простых советов, которые придутся кстати на пути к освоению мира звуков.

Разминка для рук

На кончиках пальцев находится много нервных окончаний, при стимуляции которых активизируется речевая зона головного мозга. Играйте с крохой в пальчиковые игры, в этом хорошими помощниками станут забавные потешки и складушки. У детей чуть постарше популярностью и любовью пользуются «сорока-ворона» и «ладушки».

Используйте стремление юного исследователя к самостоятельности: пусть он сам одевается, застёгивает пуговицы, замки, кнопки, липучки на одежде и обуви, учится шнуровать кроссовки и ботинки. Для начала можно всё это проделывать на игрушках — кукле, медведе — или на ком-нибудь из близких.

Не забудем упомянуть и о пользе лепки. Только не стоит оставлять детей наедине с пластилином, покажите, как надо с ним работать.

Вырезание из бумаги тоже очень полезно: расположите рядом с детскими пальчиками свои, задайте движение, следуя контуру.

«А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда!»

А вот и нет! Разговаривайте с детьми буквально с рождения. Проговаривайте свои действия, рассказывайте, что делает на работе папа и чем занята в школе старшая сестрёнка. Комментируйте всё, что увидели и услышали на прогулке, поясняйте: «Это воробушки чирикают, а сейчас машина проехала». Читайте дома стихи и сказки, пойте. Объясняйте непонятные обороты и лексику. Многие педиатры и дефектологи сходятся в том, что лучше и успешнее осваивают речь дети, с которыми родители вели беседы и вообще воспринимали их как «маленьких взрослых».

Жуём, грызём

Весьма распространённый факт: малышам, плохо говорящим для своего возраста, непросто справляться и с пищей. Съесть огурец, яблоко, разжевать даже нежное куриное филе для них становится проблемой. Это объясняется тем, что мышцы челюсти слабые, и эта слабость тормозит развитие артикуляционного аппарата. Во избежание таких сложностей мышцы необходимо тренировать: давайте малышам жевать сухарики, сушки, твёрдые фрукты и овощи, мясо. Это прекрасная профилактика трудностей как с едой, так и с артикуляцией.

Следим за собой

Дети подражают взрослым, поэтому очень важно, какая языковая среда их окружает. Следуйте этим правилам:

Не забывайте, что то, как вы произносите слова, говорите, — это образец для вашего ребёнка.

Не приветствуйте неверное произношение, не умиляйтесь ему, коверкая фразы.

Не заменяйте слова (к примеру, «ам-ам» вместо «ешь» или «гав» вместо «собака»).

Обязательно прослушивайте и просматривайте аудио и видеоматериал, которым интересуется ваше чадо: определите уровень дубляжа мультфильма, послушайте, не наслаивается ли дублирование на оригинал. Это очень вредно: ребёнок слышит многоголосие, и в итоге начинает неправильно произносить какие-то звуки.

Будьте внимательны

Если у малыша всё-таки обнаружились дефекты речи, и вы посещаете занятия, отнеситесь серьёзно к выполнению заданий логопеда. Отмечаются две крайности, к которым склонны родители, если у детей обнаружены проблемы со звукопроизношением: они или беспечно относятся к качеству речи ребёнка, либо предъявляют к ней слишком высокие требования на этапе, когда дети ещё физически не могут воспроизводить звук правильно.

Самый активный период речевого развития — первые три года жизни. Если в этой сфере ребёнок запаздывает, а во время беременности, в процессе родов или в первые месяцы после появления его на свет были замечены некоторые отклонения, обратитесь к специалистам. Нужно понаблюдать за малышом, провести ряд исследований, чтобы выяснить причины задержки и заняться её устранением.