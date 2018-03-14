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Ученики школы имени Артема Боровика подарили мама букеты из пятерок
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Ученики школы имени Артема Боровика подарили мама букеты из пятерок 

Управа района Марьино 14 марта 2018
Фото: Управа района Марьино
Оригинальные подарки придумали для своих мам к Международному женскому дню ученики школы имени Артема Боровика. Дети преподнесли мама букеты… из пятерок.
Такое решение было принято во время мозгового штурма в преддверии праздника. Хорошие отметки школьники собирали целую неделю, усердно готовясь к занятиям и отвечая на «отлично».
Полученные пятерки оказывались не только в дневниках, но и в открытках, которые хранились в школе, чтобы мамы ничего не заподозрили раньше времени. Презенты виновницы торжества получили утром 8 марта. (то)
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