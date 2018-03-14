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Плетнёва: право на маткапитал не зависит от времени получения гражданства России
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Плетнёва: право на маткапитал не зависит от времени получения гражданства России 

Парламентская газета 14 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Право на материнский капитал семьи получают при выполнении двух условий — это наличие российского гражданства у мамы и рождение двоих детей. Когда гражданство нашей страны было получено, значения не имеет. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Парламентской газеты» высказала председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва.
«Когда вводился материнский капитал, право на него семьи получали при выполнении двух условий — мама должна быть россиянкой и родить двоих детей. Когда российское гражданство было получено, не важно, — сказала депутат. — То есть те, кто в нашу страну переехал и принял гражданство после рождения детей, также должны получать сертификаты на материнский капитал».
Указанная проблема была поднята на заседании рабочей группы при уполномоченном при Президенте по правам ребёнка. В частности, участники встречи обсудили ситуацию в Новосибирской области, сложившуюся в связи с тем, что прокуратура региона посчитала несправедливым возникновение права на материнский капитал у семей, которые приехали в Россию по программе переселения соотечественников и получили российское гражданство.
«В регионе было подано около 60 исков, так как прокуратура посчитала, что получение гражданства на момент обращения за материнским капиталом неправильно, российское гражданство у мамы должно быть на момент рождения ребёнка, — рассказал «Парламентской газете» сотрудник Аппарата Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Игорь Фокин. — С этой позицией участники встречи, включая представителей Генеральной прокуратуры, Министерства труда и Пенсионного фонда не согласились».
По словам представителя комитета, в настоящее время ситуация «прорабатывается». «Важно, чтобы люди не пострадали», — подчеркнул он. Для решения проблемы будет выпущено постановление Минтруда. «Министерство труда, как уполномоченный Правительством орган специально разработал документ, который будет регистрирован в Минюсте. Эти правила будут действовать по всей стране», — сказал Игорь Фокин.
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