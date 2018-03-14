Как правильно баловать детей

Мы все хотим, чтобы у наших малышей было счастливое детство. Поэтому с удовольствием покупаем им подарки и изо всех сил стараемся порадовать любимых дочек и сыночков. Но баловать нужно правильно, чтобы не навредить воспитанию и эмоциональному состояний самих детей.

Правило №1: Устраивайте внезапные дни совместного отдыха

Весёлые и насыщеные выходные — это отлично. Но иногда так не хочется вставать в садик или в школу. Время от времени (не слишком часто, конечно) разрешайте детям остаться дома, подольше поваляться в постели, может быть, посмотреть мультик или сходить в парк на прогулку. Идеально, если у вас тоже получится взять выходной на этот день. Тогда неожиданный отдых будет дополнен лишней порцией общения с родителями — а что может быть лучше?

Правило №2: Позволяйте детям поступать «не по правилам»

Например, в вашей семье принято есть на кухне, но поскольку сегодня воскресенье, вся семья в сборе, то вы можете устроить роскошный завтрак прямо в комнате, за общим столом или с подносами и красивыми салфетками. Вы увидите, как рады будут дети такому «нарушению». Воспоминания о подобных посиделках остаются на всю жизнь.

Правило №3: Награждайте малышей неожиданными подарками

Особенно актуально это делать после каких-то важных или сложных для ребёнка мероприятий. Ходили лечить зубы? Зайдите после доктора в детский магазин и купите вместе какую-то игру. У ребёнка впереди контрольная? Спрячьте под подушкой небольшой сувенир: пусть он найдёт его, когда проснётся и возьмёт с собой в школу — радость от неожиданного подарка снимет напряжение, а сам сувенир придаст уверенности на уроках (его же подарили родители!).

Правило №4: Прислушивайтесь к ежедневным желаниям ребёнка

Можете даже завести специальную тетрадку и записывать их — от великих до самых незначительных. А потом при случае выполняйте их. Ребёнок может забыть, что говорил вам, так что когда вы вдруг предложите отправиться в зоопарк или сходить поесть мороженое в кафе, он будет приятно удивлён. А вы станете для малыша настоящим волшебником — ведь только им под силу угадывать желания!

Правило №5: Разрешайте «активничать» на улице

Не ругайте детей за то, что они пачкаются, валяются в снегу или прыгают по лужам. На первый взгляд это может показаться хулиганством и баловством, а на самом же деле дети таким образом познают окружающий мир и свойства предметов, а заодно — и выплёскивают энергию. Активные игры сформируют в ребёнке уверенность в собственных силах, научат думать о последствиях и просто веселиться.

Чего делать не стоит

Каждый родитель найдёт свой самый лучший способ порадовать и побаловать малыша. Но есть несколько моментов, когда ребёнка точно не стоит поощрять.

Не решайте истерики подарками. Не нужно разрешать что бы то ни было, предлагать весёлые занятия ребенку, который начал кричать, требовать, топать ногами или устраивать истерику. Эти эмоции нужно пережить, подождать когда буря уляжется, и только потом вступать в беседу и искать компромиссы.

Не балуйте сладостями и едой часто. Время от времени, конечно, можно это делать. Но избыток сладостей вредит здоровью, а постоянное поощрение или утешение с помощью еды приводит к перееданию и «заеданию» проблем. Чтобы ребёнок не вопринимал пищу как единственный источник удовольствий, чередуйте угощения с играми, прогулками, игрушками, общением.

Не поощряйте только при достижениях. Хвалите ребёнка независимо от достигнутых результатов или состояния здоровья. Если баловать кроху только когда он болеет, у ребёнка закрепится этот механизм, он усвоит, что особенно приятные вещи он получает только тогда, когда нездоров. Это может привести к частым болезням. То же касается и успехов — если малыша балуют только за достижения, у него нет чувства того, что его любят всегда, поэтому в дальнейшем ему придется всё время что-то доказывать и завоёвывать любовь.

Балуйте детей тогда, когда у вас на это есть силы, желание и настроение, но делайте это правильно!