Салон красоты развернулся в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино»

Праздник «Сюрприз для любимых мамочек, бабушек и дочек» прошел в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино».

Приглашенных на мероприятие девочек, мам и бабушек ждал сюрприз: войдя в ставшее родным помещение, все неожиданно попали в «Салон красоты», где профессиональные парикмахеры и визажисты волшебным образом помогли гостям преобразиться. После внешнего преображения на лицах гостей появилась улыбка.

После «Салона красоты» всех гостей праздника ждал концерт, на котором дети исполнили песни и стихи, посвятив их своим мамам и бабушкам, а заведующая филиалом «Выхино» Ирина Силаева поздравила особенных девочек и их родителей с праздником, а также выразила благодарность волшебницам, которые подарили присутствующим настоящий праздник. (вт)