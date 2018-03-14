Ещё
Салон красоты развернулся в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салон красоты развернулся в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» 

Управа района Выхино-Жулебино 14 марта 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Праздник «Сюрприз для любимых мамочек, бабушек и дочек» прошел в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино».
Приглашенных на мероприятие девочек, мам и бабушек ждал сюрприз: войдя в ставшее родным помещение, все неожиданно попали в «Салон красоты», где профессиональные парикмахеры и визажисты волшебным образом помогли гостям преобразиться. После внешнего преображения на лицах гостей появилась улыбка.
После «Салона красоты» всех гостей праздника ждал концерт, на котором дети исполнили песни и стихи, посвятив их своим мамам и бабушкам, а заведующая филиалом «Выхино» Ирина Силаева поздравила особенных девочек и их родителей с праздником, а также выразила благодарность волшебницам, которые подарили присутствующим настоящий праздник. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
В Выхине-Жулебине прошел мастер-класс по пошиву одежды Встречу «Мама – слово дорогое» провели в Ферганском проезде Лекцию «Образ мамы в истории и искусстве» прочли на Привольной улице
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение