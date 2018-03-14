Зеленоградский роддом проводит занятия для будущих родителей «Ждем малыша»

Чтобы помочь беременным женщинам справиться с тревогой и обрести позитивный настрой, необходимый для благополучных родов, а также дать необходимые знания, в зеленоградском роддоме с 12 по 26 марта проводятся специальные занятия.

Так, 16 марта заведующая акушерско-физиологическим отделением, кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог В. Е. Плашкевич расскажет слушательницам о периодах родов. 19 марта состоится занятие «Грудное вскармливание — любовь с первой минуты!», которое проведет перинатальный психолог, специалист по грудному вскармливанию Т. Н. Безкопыльная.

Занятие 21 марта будет посвящено естественным методам обезболивания родов, дыханию, расслаблению, позам, массажу. 23 марта врач-неонатолог, реаниматолог, кандидат медицинских наук В. В. Горев побеседует со слушателями на тему: «Физиологические состояния новорожденного».

На занятии 26 марта разговор пойдет о послеродовом восстановлении. Записаться на занятия Школы «Ждем малыша» можно по телефону роддома. Начало каждого занятия — в 13.00.