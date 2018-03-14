«Мисс Екатеринбург» испекла печенье для малышей из дома ребенка при ИК-6

Уральские благотворители испекли имбирные пряники для малюток из дома ребенка при исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле. Среди участников акции по приготовлению сладостей оказалась и «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская, об этом сообщает в среду, 14 марта, «АиФ-Урал».

Благотворительная акция прошла сегодня, 14 марта. Ее участникам предстояло приготовить имбирные пряники для детей осужденных женщин-матерей. Среди благотворителей оказались известные уральцы: «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская, ректор ЕГТИ Анна Глуханюк, директор общественной организации «Русский Клуб» Ольга Сметанина, миссис центральная Азия Глобал и миссис бриллиант 2015 Анастасия Бойко, а также помощник начальника ГУ ФСИН Георгий Губанков.

Участники мастер-класса с помощью формочек в виде зверюшек вырезали из теста основу для пряников. Затем, после того как будущие сладости запекли в духовке, благотворителям предстояло ненадолго окунуться в детство и разукрасить печенья разноцветной глазурью. Приготовленные лакомства будут отправлены в дом ребенка при ИК-6 в Нижнем Тагиле, куда 15 марта отправятся студенты ЕГТИ, чтобы показать малышам добрую сказку.

«В благотворительных мероприятиях я участвую уже не в первый раз. Но мероприятие подобного плана, направленное на помощь деткам, оказавшимся в такой непростой ситуации, для меня первое. Здорово, что такие проекты существуют, ведь это все придумали ребята-студенты. Этим детям нужно помогать, тут нет никаких вопросов. Такая благотворительность дает малышам возможность почувствовать поддержку и заботу. К тому же, добрые дела всегда возвращаются в жизни бумерангом», — отметила «Мисс Екатеринбург-2016» Елизавета Аниховская.

Отметим, что организатором мероприятия выступил социальный проект «Солнечные зайчики из страны серых теней», который занимается постоянной помощью малышам из дома ребенка при ИК-6. Причем его инициаторами выступают студенты. «Сам проект существует с конца 2014 года. Мы регулярно проводим различного рода мероприятия, преимущественно, учебные, предназначенные для студентов-коммуникаторов УрФУ. До этого у нас уже была выставка художников в Гринвиче, были вечеринки, кроме того, наши девушки-красавицы регулярно посещают дом ребенка. Для детишек это очень важно. Кроме начальника колонии они, например, мужчин вообще никогда не видят. А матери с ними общаются примерно по два часа в день. Поэтому нужно помогать этим малышам и материально, и морально», — рассказал руководитель проекта, заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Олег Павлович.

В 2016 году «Солнечные зайчики из страны серых теней» даже стал победителем во всероссийском студенческом конкурсе проектов в области развития связей с общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин». Уральские студенты стали победителями, оставив позади 873 проекта из 72 регионов России.

Сейчас в доме ребенка при исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле проживают около 100 детей в возрасте от 0 до 3 лет.