Валентина Титова жалеет, что убила ребенка от Басова

Валентина Титова впервые откровенно поделилась подробностями супружеской жизни с актером Владимиром Басовым. О сожалениях и потерях актриса рассказала в студии программы «Судьба человека» ведущему Борису Корчевникову.

Публикация от Igor Chernyshov (@chernyshovkin)

Ноя 27, 2015 в 12:05 PST Титова сообщила, что ее супружеская жизнь с Владимиром Басовым была сплошным унижением. Актер не только экономил на жене, считая каждую копейку, но и заставил ее сделать аборт, чтобы не кормить лишний рот. И актриса жалеет до сих пор о том, что повелась на уговоры и убила ребенка, пишет издание StarHit.

«Он давал мне три рубля в день. А ел, конечно, на большую сумму. Его мама требовала, чтобы я завела тетрадь и отчитывалась о деньгах. Это было унизительно», — поведала Титова.

У звездной пары родились двое наследников: дочь Елизавета и сын Александр. Мог бы быть и третий ребенок, но Басов не захотел, ссылаясь на нехватку денег, и уговорил жену сделать аборт. «Бабьи сентенции мужчинам не интересны. Поэтому нужно было пойти и родить. Уважать себя. Никуда бы он не делся», — поведала Титова, добавив, что безумно жалеет о содеянном.

Валентина Антиповна любила супруга и закрывала глаза на многое: прощала измены, терпела, когда супруг поднимал на нее руку. «Никаких денег у товарища Басова не было. Ему нужна была семья, жена, дети и положение в обществе. Я его учила относиться и к себе, и к детям правильно. Я дрессировала детей на Басова, а его — на детей», — заявила артистка.

Однако страсть к алкоголю, которая возникла в последние годы в браке, сделала супружескую жизнь невыносимой. И Титова решила развестись после 20 лет совместной жизни. Артистка при этом отмечает, что со временем простила бывшего покойного супруга.