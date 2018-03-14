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В центре на Коминтерна прошел мастер-класс по созданию праздничной открытки мамам
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В центре на Коминтерна прошел мастер-класс по созданию праздничной открытки мамам 

Управа района Бабушкинский 14 марта 2018
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на Коминтерна 8 марта прошел мастер-класс, в ходе которого дети научились создавать праздничные открытки для своих родных людей. Об этом сообщила PR-менеджер центра Светлана Шило.
— Мы создали открытки из цветной бумаги, картона и ярких декоративных материалов. Открытка стала отличным подарком для любимых мам и бабушек, — рассказала PR-менеджер центра.
Узнать о предстоящих мероприятиях центра можно по телефону 8 (495) 471-45— 66.
Напомним, культурный центр находится по адресу: улица Коминтерна, дом 11/7. (вт)
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