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Ансамбль «Домисоль» выступил на сцене Дворца культуры
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Ансамбль «Домисоль» выступил на сцене Дворца культуры 

Администрация городского округа Щербинка 14 марта 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Ансамбль «Домисоль» выступил 11 марта на сцене Дворца культуры городского округа Щербинка.
Свои творческие номера дети посвятили мамам и бабушкам, приурочив тем самым концерт к празднованию Международного женского дня.
Со сцены Дворца культуры прозвучали тематические песни. Вместе с детьми на концерте выступили их педагоги.
Ансамбль «Домисоль» состоит из нескольких групп, разделенных как по возрасту участников, так и по жанрам, в которых они выступают.
Всего на сегодняшний день в креативном коллективе состоит порядка 50 детей в возрасте от 3 до 15 лет.
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