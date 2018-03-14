Ансамбль «Домисоль» выступил на сцене Дворца культуры

Фото: архив

Ансамбль «Домисоль» выступил 11 марта на сцене Дворца культуры городского округа Щербинка.

Свои творческие номера дети посвятили мамам и бабушкам, приурочив тем самым концерт к празднованию Международного женского дня.

Со сцены Дворца культуры прозвучали тематические песни. Вместе с детьми на концерте выступили их педагоги.

Ансамбль «Домисоль» состоит из нескольких групп, разделенных как по возрасту участников, так и по жанрам, в которых они выступают.

Всего на сегодняшний день в креативном коллективе состоит порядка 50 детей в возрасте от 3 до 15 лет.