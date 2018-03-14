Уфимка ищет отца ребенку на шоу «Давай поженимся»

Жительница Уфы стала участницей шоу «Давай поженимся» на Первом канале. 21-летняя невеста приехала искать жениха со своим отцом.

Полина забеременела в 17 лет, но решила оставить ребенка, когда пришла в клинику на аборт. Теперь она мама трехлетнего сына Александра и мечтает выйти замуж. Полина работает в энергетической компании, а в свободное время помогает фонду бездомных животных. На шоу она приехала с Константином, отцом-бизнесменом, владельцем IT-компании. Мужчина рассказал, что отец ребенка — ее учитель ОБЖ.

— Он спросил меня, чего я хочу. Я сказала, что буду рожать. Он сказал, «давай ты рожать не будешь, ты молодая, испортишь себе жизнь, а меня с работы уволят. Давай я найду тебе хорошего врача и все оплачу», — откровенно заявила на программе Полина.

От аборта девушка отказалась, когда ей сделали УЗИ. Врач объяснила, что у нее будет здоровый мальчик. Позже девушку начали третировать учителя, под давлением виновник сделал девушке предложение. Уже через месяц после свадьбы у пары начались ссоры, которые переросли в побои. Полина решила уйти.

— Сейчас она больше посвящает себя учебе и работе, учится заочно, — пояснил Константин.

Свахи предложили на выбор уфимской гостьи троих женихов. Но выбор был сделан в пользу самого серьезного из претендентов на руку невесты. 33-летний Александр работает налоговым инспектором и увлекается охотой. Сам он из Тверской области, недавно пережил измену своей возлюбленной. Пара получила от проекта поездку в Сочи на двоих.