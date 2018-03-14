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Уфимка ищет отца ребенку на шоу «Давай поженимся»
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Уфимка ищет отца ребенку на шоу «Давай поженимся» 

ufa1.ru 14 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Жительница Уфы стала участницей шоу «Давай поженимся» на Первом канале. 21-летняя невеста приехала искать жениха со своим отцом.
Полина забеременела в 17 лет, но решила оставить ребенка, когда пришла в клинику на аборт. Теперь она мама трехлетнего сына Александра и мечтает выйти замуж. Полина работает в энергетической компании, а в свободное время помогает фонду бездомных животных. На шоу она приехала с Константином, отцом-бизнесменом, владельцем IT-компании. Мужчина рассказал, что отец ребенка — ее учитель ОБЖ.
— Он спросил меня, чего я хочу. Я сказала, что буду рожать. Он сказал, «давай ты рожать не будешь, ты молодая, испортишь себе жизнь, а меня с работы уволят. Давай я найду тебе хорошего врача и все оплачу», — откровенно заявила на программе Полина.
От аборта девушка отказалась, когда ей сделали УЗИ. Врач объяснила, что у нее будет здоровый мальчик. Позже девушку начали третировать учителя, под давлением виновник сделал девушке предложение. Уже через месяц после свадьбы у пары начались ссоры, которые переросли в побои. Полина решила уйти.
— Сейчас она больше посвящает себя учебе и работе, учится заочно, — пояснил Константин.
Свахи предложили на выбор уфимской гостьи троих женихов. Но выбор был сделан в пользу самого серьезного из претендентов на руку невесты. 33-летний Александр работает налоговым инспектором и увлекается охотой. Сам он из Тверской области, недавно пережил измену своей возлюбленной. Пара получила от проекта поездку в Сочи на двоих.
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