Взяли с поличным

Вита, 35 лет, замужем, есть дочь

«Я узнала, что у моего мужа есть девушка, когда была беременна нашей дочерью. Они просто столкнулись на какой-то загородной и непопулярной базе отдыха с моей подругой и её мужем. Они туда тоже попали случайно, тогда модно было делать всё по купонам. Подруга потом говорила: на этом завтраке были всего две пары — мой муж с любовницей и она с мужем, — ели в большом и гулком зале в молчании. Я в это время была у родителей в Анапе.

Подруга мучилась неделю. Ужасно боялась, что со мной или с ребёнком что-то случится, — пригрозила мужу рассказать всё, и он пришёл сам каяться. Единственное, что я ему сказала: «О чём ты думал, у нас же такой маленький город, все друг друга знают». Мы развелись, несмотря на уговоры моих родителей и друзей, на его мольбы, а потом предостережения — что я никогда не смогу устроить личную жизнь с таким маленьким ребёнком на руках.

Через два месяца после рождения дочери я познакомилась на заправке с будущим мужем. Он предложил мне выпить кофе. Я сказала, что у меня маленький ребёнок и я не могу, — он предложил приехать к моему дому с радионяней и попить кофе в машине. Не расставались мы с того самого дня. У него оказалось двое маленьких детей и ушедшая жена, представляете. Теперь у нас тройня.

С бывшим мужем мне удалось наладить дружеский контакт ради дочки — я ей потом расскажу, почему так, но не буду обвинять её отца, пусть сама проанализирует эту ситуацию, когда станет старше. Знаю, что сейчас он изменяет той девушке, с которой изменял мне. Повторю: у нас маленький город, её мне очень жаль. С Денисом (нынешним мужем) мы хотим общего ребёнка, но пока не получается. Даже ездили в Индию загадывать желания — надеюсь, наша мечта сбудется».

Полина, 28 лет, замужем, есть ребёнок

«Я знала, что мой парень мне изменяет. Интуиция у меня с детства хорошая, но верить не хотела. Потому что каждая девушка хочет думать, что она особенная. Не раз находила доказательства, просто когда хотелось узнать наверняка, — переписки интимного содержания в социальных сетях, грязные предложения с его стороны другим девушкам. Но уйти боялась — не хотела оставаться одна. Сейчас даже представить себе не могу, какая эмоция меня всё это время держала рядом с ним, мне как будто всё равно было, как со стороны смотрела, что ли.

Как-то мы с ним поехали на неделю в Таиланд. Лежим на пляже — а рядом три симпатичные девушки, и они видно, что все между собой переглядываются. И напряжение между ними.

Я сделала вид, что пошла в туалет, а дальше как в тумане: спряталась в кустах за забором и наблюдаю. И… Ничего не произошло. Кроме того, что я в этих кустах осознала, какая я жалкая. Босиком стою на траве и каких-то досках и высматриваю, начнёт ли клеить каких-то «левых» женщин мой парень. Тогда я почувствовала, что вот оно, дно. Но было ещё не всё.

Последней каплей было, когда я узнала, что у него был интим с девушкой из компании его друзей, в которой мы все общались. Мне по секрету рассказала наша общая знакомая. Тут у меня конкретно сорвало крышку — я кричала, плакала, дралась, выгнала его из дома, неделю ничего не ела, а потом поняла, что никогда его не любила. Я не знаю, что это за обман мозга. На него стало совсем всё равно, как будто отшибло. Он, кстати, долго пытался меня вернуть после этого.

Сейчас я счастливо замужем, у меня есть ребёнок, и понимаю, что всё приходит с опытом. Если бы со мной случилась такая ситуация сегодня — я бы смогла выйти из неё без таких больших эмоциональных потерь. С того момента я психологически окрепла, это точно».

Екатерина, 30 лет, замужем, двое детей

«У многих девушек, да что уж там, у большинства наверное, есть негативный опыт измен со стороны мужчин. У меня другой опыт. Мне измена помогла сохранить семью.

Мы с моим мужем вместе с института, я считала себя суперкрасавицей и умницей — а он был одним из тех мальчиков, кто добился моего внимания. Мы встречались (нам было по 19 лет) — относилась я к нему с холодом, меня посещали примерно такие мысли: «Я достойна лучшего, более состоятельного, и это всё временно». Но на институтском форуме (где вообще постоянно ходили сплетни про всех) аноним написал, что «Катьке-королеве с экономики изменяет парень».

Я не поверила тогда и вызвала его на разговор. Он сказал много правильных вещей, одна из которых была, что я люблю тебя и готов за тебя жизнь отдать, но я не тряпка, и если считаешь меня недостойным — найду силы и женюсь на другой. Думаешь о других мужчинах и кокетничаешь? Я тоже буду встречаться с девушками.

Тогда из-за слов 18-летнего парня всё перевернулось в моей голове. Я поняла, что для меня ценна семья, что я хочу ребёнка, что мне повезло встретить достойного мужчину так рано. Тогда подружки говорили мне: «Да брось его, он же тебя перед всеми опозорил, держи своё лицо», — а я знала, что это судьба и я сама во всём виновата.

С этого момента прошло 10 лет, у нас двое сыновей, прекрасный дом. Самое дорогое, что есть в моей жизни, — это мой муж и мальчишки. А тех советчиц давно нет рядом, они отвалились от зависти, когда у нас начал получаться первый бизнес. Поэтому не всё так однозначно с изменами. Если бы сейчас случилась подобная ситуация, не знаю, как бы поступила. Не могу представить».

Девушки, а вы попадали в такую ситуацию? При каких обстоятельствах? Какая была ваша реакция и действия. Пишите свои истории в комментариях под статьёй.