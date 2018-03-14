Как прадедушка Эммануил Виторган стал отцом

Не успела страна обсудить рождение ребенка в семье 47-летнего Дмитрия Маликова (Дмитрий и его 54-летняя жена Елена признались, что сына им выносила суррогатная мама), как родился ребенок еще у одной возрастной пары. В этот раз родителями стали 78-летний актер Эммануил Виторган и его 55-летняя жена бизнесвумен Ирина Млодик . Женщина утверждает, что выносила и родила дочь сама. «Телепрограмма» отвечает на самые актуальные вопросы о новоиспеченных родителях и их наследнице.

Кто рожал?

Наиболее очевидная версия, которую сразу начали обсуждать: дочь Виторгана и Млодик выносила суррогатная мама. Но Ирина заявила: «Родила сама!» Женщина объяснила, что ребенка они с мужем хотели давно, но ей понадобилось 20 лет, чтобы решить проблемы со здоровьем.

Как возможно впервые стать мамой в 55 лет? Врачи объяснили нам, что сейчас у женщин модно в определенном возрасте (желательно до 40 лет, но можно и до 45) замораживать яйцеклетки. Этот метод называется криоконсервация — яйцеклетки, полученные в ходе программы ЭКО, замораживаются и хранятся в клинике. Так планируется отсроченная беременность. Выносить ребенка можно и в 55, но только если у женщины крепкое здоровье. И забеременеть самостоятельно можно в 55 лет, если у женщины сохраняется цикл. Но даже в самых продвинутых медицинских центрах подобные случаи единичны. Повторимся: беременность и вынашивание ребенка зависят от общего состояния здоровья женщины. Но Ирина Млодик признавалась, что серьезные проблемы со здоровьем у нее были уже в молодости — помимо традиционного лечения, она даже обращалась за помощью к целительнице Джуне. Кстати, мама Млодик была врачом-акушером.

21 февраля на странице Виторгана в Фейсбуке появилось объявление о поиске няни. А 26 февраля актер в третий раз стал отцом.

Интересная деталь — Ирина Млодик появлялась на мероприятиях незадолго до рождения малышки, но никто не замечал ее беременности. Хотя Ирина носила свободную одежду, которая легко маскирует живот. Но при беременности в таком возрасте женщины, как правило, ведут менее активный образ жизни. Кстати, 26 февраля, в день рождения дочки, супруги Виторган вечером появились в своем «Виторган-клубе», где, судя по видео, пели и плясали на дне рождения друзей.

Кто помогает?

За неделю до появления малышки Эммануил Виторган опубликовал в социальных сетях объявление о поиске няни для младенца. Няню нашли. В середине марта новоиспеченные родители планируют трехдневные гастроли Культурного центра Эммануила Виторгана в Баден-Бадене. Так что теперь девочку есть с кем оставить. Ирина уделяет малышке максимум времени. Новорожденной выбрали имя Этель (в переводе с немецкого — «благородная»). Девочка спокойная: ест и спит, плачет мало. Млодик уже рассказала, что Этель Виторган похожа на своего отца: нос, губы, высокий лоб у малышки точь-в-точь как у Эммануила Гедеоновича. Для актера Этель — третий ребенок. От первого брака у него есть дочь Ксения, от второго — сын Максим. Народный артист России не только дед, но уже и прадед — двоих правнуков ему подарила дочь Ксении Александра.

Эммануил Виторган с младшим внуком Платоном. Фото: instagram.com Откуда деньги?

Ребенка нужно не только воспитывать. Появление в семье наследника предполагает серьезные траты. Только на суррогатную маму (если она, конечно, была) потратили свыше 2 миллионов рублей. А теперь деньги будут нужны постоянно. Впрочем, Эммануил Гедеонович и Ирина Михайловна люди обеспеченные. Во-первых, у них есть Культурный центр Эммануила Виторгана, который гастролирует со спектаклями, организует и проводит творческие вечера, праздники. Эммануил Гедеонович здесь в первых творческих рядах, а его жена взяла на себя все менеджерские функции. Млодик с давних времен знают все наши артисты — у нее было свое театральное агентство. Во-вторых, семья открыла сеть химчисток. Кроме того, у Ирины есть и другой бизнес.

История любви

Ирина и Эммануил познакомились еще в 1993 году в Сочи на кинофестивале «Кинотавр». Это было дружеское знакомство, оба были счастливы в своих семьях. Виторган прожил со второй женой Аллой Балтер тридцать лет: супруга помогла ему победить рак, а сама, увы, не справилась с болезнью. Ирина Млодик поддержала Эммануила Виторгана в тяжелый период, так дружба постепенно переросла в отношения. Эммануил и Ирина поженились в 2003 году. Сын Виторгана Максим на свадьбу к отцу не пришел, первое время с избранницей отца не общался. Но потом, увидев, как Ирина заботится о муже, понял и принял выбор отца. Рядом с женой артист помолодел лет на 20, ведь Ирина успешная, энергичная и очень позитивная женщина.

«Мы практически не ссоримся, — говорит Млодик. — Возможно какое-то столкновение, но чтобы ссориться, не разговаривать друг с другом или, не дай бог, обижать, оскорблять… Я даже не понимаю, как это может быть. Эммануил Гедеонович, бывает, дома психанет, и у него это так смешно получается, что он сам начинает смеяться вместе со мной. Он вообще очень смешливый».