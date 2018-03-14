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«Это обязательно случится!»: Виктория Дайнеко хочет второго ребёнка
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«Это обязательно случится!»: Виктория Дайнеко хочет второго ребёнка 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Виктория Дайнеко опубликовала в своем Инстаграме фотографию, на которой предстала с беременной подругой. Артистка призналась, что тоже хотела бы быть обладательницей «живота», но, к сожалению, пока не имеет возможности.
Виктория Дайнеко озадачила своих поклонников, признавшись, что хочет ребенка. Они вспомнили о неудачно сложившихся отношениях с супругом, от которого она родила дочь, а затем стала матерью-одиночкой. Супруги развелись, и вот уже три года Дайнеко воспитывает ребенка одна. Она поделилась фотоснимком с подругой, которая находится в интересном положении, и призналась, что сама не против побывать в роли беременной. «Даже после вкусного обеда у меня такой красоты как у Алёны не получится, а жаль! Нам тоже очень нужен брат, ну или сестра. Алёне хорошо! У них уже 3-й», — написала артистка.
Фанатам показалось, что певица написала этот пост с небольшой грустью на душе. Они поспешили утешить свою любимицу, заверив, что она еще молода и успеет нарожать наследников. По мнению комментирующих, в скором времени Дайнеко встретит свою судьбу и обретет женское счастье. А некоторые и вовсе считают, что в личной жизни Виктории всё очень даже неплохо. По мнению обитателей Инстаграма, артистка просто скрывает свое счастье, не афишируя в соцсетях любовные отношения. «Вик, вы заслуживаете стать мамой еще раз! Это обязательно случится!» «Желаю вам родить еще не раз!» «Не расстраивайтесь, всё будет» «Ты еще молодая, все успеешь!»
А сама Виктория, в свою очередь, подшучивает над тем, что в её жизни появился мужчина. Она опубликовала снимок, на котором предстала в игрушечном автомобиле, и поведала, что это презент от её возлюбленного.
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