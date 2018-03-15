Ребенок и гаджеты: за и против

Анастасия, 29 лет: «Я не хочу превращать своего ребёнка в компьютерного маньяка».

Я школьный учитель, и большинство моих учеников вообще не выпускают смартфоны из рук. Они переписываются, что-то там лайкают и репостят, играют в игры… И они совершенно оторваны от настоящего мира. Я сама не жалую социальные сети и предпочитаю реальное общение, интересуюсь книгами, хожу на выставки, обожаю экскурсии. Стараюсь заинтересовать этим и подростков, но эффекта мало. Даже на экскурсиях они постоянно смотрят в телефоны. Да им вообще ничего не нужно, кроме гаджетов!

Поэтому, когда я забеременела, мы с мужем сразу стали обсуждать, что не хотим такого будущего для нашего ребёнка. Я не хочу превращать его в компьютерного маньяка! Сейчас моему сыну 5, и он никогда не брал в руки смартфон или планшет. Он ходит в хороший садик, а дома мы много читаем, занимаемся по книгам, гуляем, ездим куда-то. У него есть увлечения: конструкторы, динозавры. Он абсолютно нормальный и очень развитый ребёнок. Гаджеты совершенно бесполезны и даже вредны для детей!

Екатерина, 30 лет: «Ребёнку важно не быть белой вороной в коллективе».

Мне кажется, против гаджетов в наше время могут быть только отъявленные зануды и консерваторы. Прогресс не стоит на месте, так зачем отрицать его достижения? Я считаю, что ребёнку важно не быть белой вороной в коллективе и знать и уметь всё то же, что и сверстники. Думаю, детей, которые не умеют играть в мобильные игры, не говоря уж о тех, у кого нет смартфона, никто из их одногруппников и одноклассников не уважает. Да и какой смысл запрещать ребёнку брать гаджеты, если у родителей вся жизнь в интернете? Мы с мужем работаем из дома, он любит поиграть в приставку вечером, я общаюсь на форумах и в соцсетях. Естественно, наша дочь познакомилась со смартфоном и планшетом, когда ей и года не было.

Сейчас ей 2, и я отдала ей свой старый смартфон. Она очень быстро собирает пазлы, играет в детские мобильные игры, учит буквы. Я уверена: гаджеты прекрасно развивают, ведь есть много полезных игр. К тому же, они незаменимы в очередях и поездках, а я могу спокойно поработать или сделать дела, пока дочь играет. Не стоит раздувать проблему из этого».

Андрей Цветков , доктор психологических наук, профессор, научный руководитель Центра нейропсихологии «Изюминка».

Смартфоны, планшеты и прочие гаджеты — лишь средство получения информации. Важнее, какую именно информацию ребёнок выбирает и как с ней взаимодействует.

Пару дней назад наблюдал, как неговорящий четырехлетний мальчик играет на телефоне в «Майнкрафт». Все возможности этого виртуального мира он использует, сражаясь с условным противником в построенном старшим братом мире. И, судя по ходу игры, удачные сочетания команд для битвы ребёнок выбирает методом тыка. Тот же «Майнкрафт», те же 4 года, девочка без трудностей в развитии: из кубических блоков выстроен город её мечты, в котором она — демиург. Один и тот же возраст, одна программа, в обоих случаях гаджет занимает дошколёнка надолго. Но в одном случае смартфон лишь вспомогательное средство, позволяющее реализовать фантазии ребёнка, не имеющего в силу обстоятельств партнёра по игре в реальные конструктор и куклы, в другом — нарушения развития усугубляются отсутствием необходимости говорить и продумывать поведение.

Выбирая, дать ли ребёнку гаджет и что на нём запустить, родителю стоит посмотреть, как идёт взаимодействие с реальными предметами, насколько ребёнок ориентируется в признаках (цвет, форма, размер, соотношение деталей, запах)? Сформировались ли умения рисовать, лепить, строить из конструктора мало-мальски сложные вещи? Ответ «нет» — убираем смартфон: иконки на экране куда проще реальных предметов, а мозг ленив, энергию экономит. Ответ «да»? Пытаемся понять интересы чада и дать соответствующие развивающие материалы. Благо для любых задач существует вагон и маленькая тележка приложений.