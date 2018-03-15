Мозговой штурм: как вырастить вундеркинда, не превратив его в «ботаника»

Е1.RU запускает новый проект, в котором мы будем рассказывать о вундеркиндах — ребятах, которые по разным предметам смогли попасть в тридцатку самых умных школьников со всей страны. Мы попросили родителей ребят рассказать, как вырастить умного ребёнка, не превратив его в «ботаника». И, конечно, расспросили самих школьников, почему сидеть за книжками им интереснее, чем в соцсетях, и попросили честно признаться, сколько времени они проводят за уроками.

Наша первая история об одиннадцатикласснице из «девятки» Людмиле Вакалюк, которая вошла в число призёров всероссийской олимпиады по биологии. Как рассказывает мама Люды, она никогда не стремилась вырастить из дочери вундеркинда и даже отличных оценок с неё не требовала.

Мы встретились с Людой и её мамой после уроков в гимназии, пока выдался свободный час между занятиями и спортивной тренировкой.

Тройка — нормальная оценка

— У нас ребёнок не садичный, поэтому развитием мы по большей части занимались сами. В садик не пошли не из какой-то принципиальной позиции, а просто время было такое — 2000-е годы, когда садиков не хватало, и, чтобы получить место, надо было толкаться локтями, — рассказала Е1.RU мама школьницы Татьяна. — Наш выбор был локтями не толкаться, поэтому с двух лет занимались тем, что сейчас модно называть «раннее развитие». Сначала с двух лет занимались дома, потом записались в школу развития и ходили туда три года. Это были самые простые общеразвивающие занятия — такого, что учили английский с двух лет, не было.

По словам мамы, Люда с детства была почемучкой.

— С 2 с половиной лет она чуть ли не по 60 раз в минуту задавала вопрос «Почему?». Я уверена, что спрашивают все дети, главное — родителям не отнекиваться и отвечать, — рассказала она.

Тогда родители и не думали, что Люда заинтересуется биологией. Всё началось, когда ей исполнилось 5 лет и её записали в библиотеку.

— Первой книжкой, которую Люда взяла сама, — было строение рыб, — говорит мама школьницы. — Телевизор она вообще не смотрела, а вот книжка ей понравилась. Дочь гордо говорила названия плавников и костей. Потом папа дал Люде учебник для детей «Зелёная книга», и у неё началась любовь к биологии, экологии, географии, и всё пошло-пошло дальше, нашей задачей как родителей было ей в этом помочь.

Потом её записали в кружок юных биологов, где детям простым языком объясняли сложные темы по биологии.

— Например, как работают витамины в организме, как лечить животных. Мне как родителю даже в голову не пришло бы, что с детьми надо так серьёзно разговаривать, — говорит Татьяна Вакалюк.

Мама говорит, что никогда не требовала с дочери отличных оценок.

— Люда никогда не училась ради оценок, — рассказывает Татьяна Валерьевна. — И мы никогда не требовали с неё пятёрки ради пятёрок, быть отличницей ради отличницы. И четвёрки были, и тройки, и вообще нормальные были оценки. Я считаю, что не надо быть круглым отличником, главное — прирастать относительно себя. Этого не умела — научилась.

«Первая победа в олимпиаде была для нас откровением»

— Нам кажется, дочери ещё очень помогла наша первая школа — № 104, спасибо директору и первому учителю. В начальной школе учительница отправила Людмилу на городской конкурс «Знайка», и она его выиграла. Для нас как для родителей эта победа была большим откровением. Учителя говорили, что что-то в ней есть, а тут мы это сами увидели, — говорит мама школьницы.

В старшем звене Людмила перешла в девятую гимназию, чтобы учиться в классе с углублённым изучением биологии.

— Мне кажется, что интерес к биологии — это естественный детский интерес, на уровне «трава растёт», «птички поют», — рассказывает сама Люда. — Я не помню какого-то события, после чего этот интерес появился. Просто было интересно. Сейчас у меня 4 часа в неделю обычной биологии и еще 2 часа раз в две недели прикладной биологии. Но, конечно, всегда можно больше.

В среднем звене мало олимпиад для школьников, но она тоже принимала в них участие — и не только по биологии, но и по гуманитарным предметам, которые считает не очень «своими».

— Сейчас, кроме олимпиад, я участвую в выездных школах. Это «Сириус», августовская школа в Новосибирском госуниверситете, это погружение в предмет. По сравнению с другими ребятами, мне кажется, я не очень много готовлюсь, — говорит Люда.

Она скромно говорит, что в классе у неё не просят списать — задают много домашних заданий, которые не спишешь, есть ребята, которые учат лучше неё, ей интереснее готовиться к олимпиадам.

Тесты в телефоне вместо соцсетей

Татьяна никогда не ограничивала дочь в компьютере и телевизоре.

— Я считаю, что это бесполезно, всё равно будешь отвлекаться, сидеть и думать о своём, песню напевать. Мы не считаем, что компьютер — это какое-то зло и вред. Современные дети живут в информационном поле, и это нормально, — говорит Татьяна Вакалюк.

По словам Людмилы, сейчас она тоже не ограничивает себя в общении в соцсетях, но зависимости от них у неё нет, поэтому учёбе это не мешает.

— Конечно, я есть в соцсетях. Без них сейчас нельзя, все контакты по олимпиадам там, есть группы олимпиадников, где можно посчитать примерные проходные баллы. Такого, что на соцсети я выделяю полчаса в день, нет. Я обычно в транспорте сижу в соцсетях. На телефоне у меня есть задания олимпиад прошлых лет, я решаю их, пока куда-нибудь еду, — рассказывает она. — Как я отдыхаю? Переключаю внимание на что-то другое, летом занимаюсь изучением воробьёв, да, это тоже научная работа, но там не учишь, а анализируешь, это уже другой вид деятельности, а значит, отдых.

Чтобы справиться со стрессом во время подготовки к олимпиаде, она просто ложится спать, считая, что сон — лучшее лекарство от волнения.

Как признаётся Люда, когда она только начала участвовать в олимпиадах, то она не знала о том, что они дают преимущества при поступлении, главное для неё — это интерес.

— Точно участвовала не для этого, — говорит девушка. — Мне хотелось поехать на заключительный этап, потому что это интересно. На всероссийском этапе уже не просто тесты, а очень интересная практика. Если на регионе это типовые задания, то на всероссийской олимпиаде, допустим, надо было снять кардиограмму человека и выполнить с ней ряд заданий.

Сейчас Людмила готовится к новому туру всероссийской олимпиады, которая пройдёт весной. С будущей профессией школьница уже определилась — хочет поступать на биолога и в будущем заниматься наукой.

Прошлым летом мы рассказывали о двух выпускниках СУНЦа, которые смогли набрать 300 баллов по трём ЕГЭ. Кроме них, таким результатом в области не может похвастаться никто, да и по России таких детей единицы.