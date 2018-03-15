5 лайфхаков, как увлечь малыша занятиями по развитию речи

Каждый родитель, который уделяет большое внимание развитию речи малыша, не ограничивается только походами к логопеду. Он также продолжает заниматься с крохой дома, ведь только регулярные занятия способны привести к нужному результату.

Но дети далеко не всегда с радостью приступают к учебе, им хочется играть и развлекаться, делать все что угодно, только не выполнять упражнения. Можно ли как-то увлечь ребенка занятиями по развитию речи? И что для этого нужно сделать?

Если вы столкнулись с такой проблемой, смотрите видео. Из ролика вы узнаете о пяти полезных лайфхаках, которыми поделилась со зрителями логопед Марина Решетко.

Привлечь внимание ребенка к занятиям можно разными способами.

Например, вы знали, что если во время занятий артикуляционной гимнастикой использовать подручный инвентарь, то занятие будет для ребенка более увлекательным. А какие предметы использует логопед, вы узнаете, посмотрев видео.

Если вы столкнулись с другой распространенной проблемой — нехваткой времени, то в ролике вы также найдете для себя полезный лайфхак, который позволит обойти эту преграду и поможет ребенку в развитии речи.

Смотрите видео и подмечайте необходимые именно вам советы! Надеемся, что эти лайфхаки помогут вам и вашему малышу.