Я говорю детям, что каждый имеет право на ошибку, но на самом деле не верю в это — и вот…

Карен Джонсон

колумнист

Мой большой секрет заключается в том, что я постоянно вру своим детям. Нет, я не имею ввиду все эти милые истории про Деда Мороза, Зубную Фею и о том, что мама и папа иногда запираются в спальне, чтобы «поговорить». Я имею ввиду кое-что куда более серьезное.

Каждый раз, когда я успокаиваю детей и говорю, что ошибаться — нормально, я внутренне не согласна с этим. Каждый раз, когда я внушаю им, что быть идеальным — необязательно, я вру. Потому что я не считаю, что это так. А говорю это лишь для того, чтоб они не выросли такими же помешанными на идеальности, как я.

Я не знаю, когда это началось. И, кажется, я не осознавала, насколько ситуация серьезна, пока не стала матерью.

Моя первая беременность была идеальной. Никаких проблем со здоровьем. Никакой утренней тошноты. Я каждый день ходила в спортзал, делала упражнения для беременных, а мое лицо не отекало до размеров огромного блина. И у меня впервые в жизни выросла приличная грудь. Роды также прошли идеально, так что, мне было не о чем беспокоиться.

Проблемы начались на вторые сутки после родов. Выяснилось, что мой сын не может сосать грудь. При том, что он был голоден. Он орал не переставая, но отказывался есть. Так что, первые 8 недель я, обливаясь слезами, наблюдала, как он теряет в весе. И ничего не могла поделать.

Потом мы наладили грудное вскармливание, но у малыша вылезло младенческое акне. И распространилось по всему телу. И не проходило несколько месяцев. А позже я узнала, что у него была какая-то особая форма экземы, которую я усугубила, постоянно пытаясь ее соскоблить (ведь мне так хотелось делать фотографии миленького розового младенца, спящего в ромашке или капусте, как у Анн Гедес).

Когда сыну исполнилось четыре, им в саду задали нарисовать плакат с информацией о себе, что-то вроде «Я и моя семья». Сын был страшно горд и выбрал туда все свои самые любимые фотографии. Но одну букву в своем имени он написал криво — не в ту сторону. О боже, ему было ЧЕТЫРЕ ГОДА. Воспитатели сказали не поправлять его. Мол, он подрастет и сам научится писать эту букву. Но нет, я не могла успокоиться, как же так, ведь этот плакат будет висеть на самом видном месте, и все увидят, что одна буква в имени моего сына написана коряво. Так не должно быть!

Попросила ли я сына стереть эту букву и перерисовать ее заново? Да. Считаю ли я сейчас, что сделала правильно? Нет.

Довольна ли я тем, что постоянно заставляла его умываться, чтобы он милее выглядел на фотографиях с друзьями и родственниками? Нет.

Любой детский «промах» выводит меня из себя, ведь мои дети должны быть идеальны! Сын не может так же хорошо, как остальные мальчишки играть в баскетбол? О ужас! Дочь пытается выйти из дома растрепанной? Только не это! Дети помогают мне со стиркой, но складывают полотенца не супер-симметричными прямоугольниками? Это непременно нужно переделать!

Мне 38 и я мать трех прекрасных детей, каждый из которых имеет свои особенности характера и интересы. Один любит читать — он у нас всезнайка. Он постоянно что-то изобретает, придумывая все новые и новые проекты. Моя дочь — самый добрый человек из всех, кого я знаю, и еще она обожает мастерить — постоянно делает всем красивые открытки и подарки. От нее больше всего беспорядка, но обычно это потому, что она мастерит очередной подарок для папы или дом для тряпичной куклы. Мой младший сын самый активный, шумный и очень спортивный. Он умудряется нарушать все границы и единственный из всех детей все еще приходит к нам в кровать несколько ночей в неделю.

Так вот, если честно, мне бы ХОТЕЛОСЬ, чтобы они иногда ошибались. Каждый из них. Я хочу, чтобы они поняли: неудача не имеет никакого отношения к их талантам или характеру. Я хочу, чтоб они знали, что успеха без неудач не бывает — даже у самых известных и талантливых людей случались промахи.

Да, я прямо слышу, как произношу это все — и при этом не верю собственным словам. Потому что самой себе я не даю права на ошибку.

Я знаю, что у меня нормальные развитые дети, а я — нормальная мать. И я знаю, что если у одного из них появился кариес, возможно, причина не в том, что я давала им слишком много сладкого или не следила за тем, чистят ли они зубы. Я знаю, что они не обязаны получать одни пятерки, а все встречные взрослые не могут постоянно ими восхищаться.

Но иногда рациональное мышление покидает меня. И верх берет моя тревожность и тяга к перфекционизму. Но ведь дети не обязаны отдуваться за меня! Ведь им никогда — объективно — не удастся стать идеальными.

Что же мне делать? Как научить детей тому, что никто не обязан быть идеальным? Как объяснить, что безумная тяга к перфекционизму разрушает отношения? Возможно, мне нужно разрешить себе самой ошибаться. Разрешить своим детям ошибаться. И поддерживать друг друга каждый раз, когда это происходит.

Сегодня я не буду отчитывать детей и поправлять полотенца, которые они сложили в «неидеальный прямоугольник». Я разрешу своей дочери причесаться самой. Я не буду ворчать из-за беспорядка, который они развели — ведь они занимались творчеством. И я постараюсь гордиться своей идеально неидеальной семьей.

Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.

Еще интересное:

Почему взять детей на морскую регату по Адриатическому морю — отличная идея

Важное правило поведения в детских гостях, которое нельзя нарушать (по мнению одной мамы)

10 грустных сторон родительства, о которых не принято говорить