В Оренбурге сотрудница «Т Плюс» победительница в номинации «Женщина мать»

Глядя на эту молодую стройную девушку и не скажешь, что она мама четырех детей, скорее она похожа на их старшую сестру. Именно дети делают эту красивую женщину счастливой, вдохновляют на новые свершения и идеи.

Своеобразие этой семьи — все имена начинаются с магической, мудрой буквы «М». Марина, муж — Михаил, дети: Максим, Матвей, Матрена, Марфа.

Старший Максим — кадет Первого Президентского Кадетского училища. Самый читающий кадет Первого Президентского по результатам оценки 2016-2017 учебного года. От мамы ему достались такие черты характера — как активная жизненная позиция, проявление инициативы и любовь к спорту (первый юношеский разряд по плаванию). Является призером Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, победителем в личном зачете между кадетами курса в 1 этапе «Интеллектуальный бой» в конкурсе «Литературный батл», победителем открытого чемпионата и первенства города по любительской радиосвязи на коротких волнах телефоном, посвященного 55-летию полета в космос Ю. А. Гагарина.

Средний сын Матвей в этом году пошел в первый класс. Участник Всероссийской предметной олимпиады для первых классов в рамках Всероссийского социального проекта «Страна талантов».

Матрене пока 5 лет, но уже проявила себя как самостоятельная, упорная, бесстрашная девочка. Очень дисциплинированная, в спорте с 3,5 лет. Занималась в Федерации Художественной гимнастики. Сейчас — в Школе Современного Танца «Сова».

И младшая Марфа — 3,5 года. Еще в годик, когда Марфуша уже во всю разговаривала, проявился необыкновенный интерес к книгам. Пока читает она свои истории куклам и зверятам.

В свободное от работы время, Марина Владимировна не забывает про свои увлечения: спорт. Марина — фитнес-тренер, с более, чем 20-летним личным стажем тренировок С детства увлекалась модой и всем, что связано с этим, в настоящий момент продолжает реализовывается в этом направлении. Сейчас занимается фотографией. Закончила курсы «Основы фотоискусства» и теперь фотографирует своих детей, близких.