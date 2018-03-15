«КВАТРОмамы»: участники популярной группы признались в любви своим матерям

У группы «Кватро» на днях случилось пополнение. Конечно, музыкальное. Новая песня коллектива — искреннее и проникновенное признание в любви мамам. А специально для читательниц Евы.Ру все четверо участников группы «Кватро» поделились трогательными детскими снимками.

Духовный гимн любви, молитва или проникновенная лирическая композиция — сложно дать четкое определение новому творению группы «Кватро». Песня «Мама» стала лейтмотивом этой весны, приуроченная к главному женскому празднику, уже по достоинству заняла место самой трогательной композиции в творчестве группы. Солист коллектива Леонид Овруцкий рассказал: «Слова этой песни мы перевели на 10 языков мира, чтобы слушатели самых разных уголков нашей земли смогли погрузиться в эту добрую, родную и полную любви композицию». С читательницами Евы.Ру музыканты поделились детскими снимками полными любви, доверия и теплоты. Это сегодня они признанные артисты, а на фото — малыши, для которых мама — целая вселенная. Леонид Овруцкий с мамой Еленой Леонидовной

Антон Боглевский с мамой Ольгой Рудольфовной

Данила Карзанов с мамой Валерией Леонидовной