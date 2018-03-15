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Милее некуда: Кайли Дженнер показала спящую дочку
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Милее некуда: Кайли Дженнер показала спящую дочку 

Журнал ОК! 15 марта 2018
20-летняя Кайли Дженнер продолжает радовать своих поклонников снимками своей новорожденной дочери. Маленькая Сторми стала настоящей звездой социальных сетей. Ее фото набирают рекордное количество лайков и комментариев. Неудивительно, если Кайли в скором времени заведет для своего ребенка отдельную страничку. На днях новоиспеченная мама вновь опубликовала в своем Snapchat фото Сторми — в кадре малышка сладко спит.
#Stormi ❤️❤️❤️
A post shared by Kylie Jenner Snapchats (@kylizzlesnapchats) on  Mar 14, 2018 at 2:51pm PDT  Ранее Кайли поделилась с поклонниками не менее трогательными снимками. На одном ее бабушка Кайли Мэри Джо Хоутон держит Сторми на руках, а на другом — малышка сжимает в кулачке палец женщины.
Напомним, что Кайли Дженнер родила дочь в феврале. Отцом ребенка стал ее бойфренд Трэвис Скотт, с котором она начала встречаться в апреле 2017. По словам инсайдера, Кайли и Трэвис живут отдельно друг от друга и не планируют жениться. Ухаживать за младенцем новоиспеченной маме помогает няня. Свою дочку Кайли не стала скрывать от общественности и уже спустя месяц показала ее лицо.
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