На Ямале ребёнок умер от ожогов о батарею. Будут судить мать

В Пуровском районе на скамью подсудимых сядет нерадивая мать, убившая сына по неосторожности. Также женщине инкриминируют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Как сообщила корреспонденту ИА «Север-Пресс» старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова, сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Трагедия произошла 26 декабря прошлого года в поселке Самбург Пуровского района. В этот день она оставила на диване трехмесячного сына без присмотра. Ребенок упал с дивана на горячую трубу отопления. При падении он получил травмы, а также термические ожоги, лица, рук и ног. Достав малыша из-за дивана и, видя, что на теле есть следы ожогов, женщина не оказала помощь малышу, а запеленала и уложила спать. Утром она обнаружила ребенка мертвым. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти ребенка стали термические ожоги, осложнившиеся ожоговым шоком.

Следователи выяснили, что тридцатидевятилетняя обвиняемая периодически злоупотребляла алкоголем. Накануне трагедии горе-мама несколько дней не появлялась дома, оставляя малыша и старшего ребенка-инвалида на двух дочерей десяти и двенадцати лет. Обвиняемая факт ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей и неоказания помощи своему сыну признала.

Кроме того, следователи выясняют, какие меры принимали должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с семьей. Их действиям либо бездействиям дадут правовую оценку.