Хлои Кардашьян не думает о безопасности своего будущего ребенка

Уже на-ом месяце беременности Хлои Кардашьян (Khloe) ожидали серьезные неприятности, которые «напугали ее до смерти». По словам инсайдеров, «во время беременности она перенесла некоторые осложнения, поэтому была срочно перевезена в больницу в Лос-Анджелесе».

Источники сообщают, что друзья и родные Хлои переживали, что девушке придется делать экстренное кесарево сечение. Возможно, что причиной осложнений стала поездка Хлои в Японию вместе с сестрами. Хотя девушка была уже на-ом месяце, она все-таки настаивала на путешествии, несмотря на заверения ее врача не делать этого.

«Я бы не подвергла своего ребенка опасности», — сказала она тогда. Анонимные источники сообщают, что Хлои приняла все меры, чтобы «поездка была безопасной для ее будущего малыша», но теперь она не может перестать терзать и винить себя в том, что случилось. К счастью, ее семья находится в ЛА вместе с ней, но девушке очень хочется вернуться обратно в Кливленд, чтобы отец ребенка, Тристан Томпсон (Tristan), был рядом с ней во время родов. «Этот опыт дал ей понять, что она нуждается в постоянной поддержке», — утверждают инсайдеры.

К сожалению, пока Хлои экстренно перевозили в клинику, Тристан работал в Огайо, и она «ужасно переживала, что его нет рядом». Теперь паре просто не терпится поскорее обнять свою девочку и понять, что все плохое и страшное осталось позади.