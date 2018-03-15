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Новорожденный получил смертельные ожоги от батареи на Ямале
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Новорожденный получил смертельные ожоги от батареи на Ямале 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: ГТРК "Ямал"
На Ямале суд рассмотрит дело 39‐летней многодетной матери, которую обвиняют в смерти ее новорожденного сына. Несчастный случай произошел в декабре прошлого года в поселке Самбург (Пуровский район ЯНАО). Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу регионального СКР.
Мать четверых несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного опьянения оставила в комнате трехмесячного ребенка без присмотра. Малыш упал с дивана на горячую трубу отопления (ее температура составляла 54,8 градуса) и получил ожоги лица, рук и ног. Спустя некоторое время женщина поняла, что произошло, но скорую сыну она не вызвала, а просто запеленала его и уложила спать.
На следующее утро ребенок был уже мертв.
Судебно-медицинская
экспертиза показала, что малыш скончался от термических ожогов, которые осложнились шоком. Во время расследования выяснилось, что  горе-мать
не первый раз оставила ребенка одного. Женщину осудят за причинение смерти по неосторожности и неисполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением с ребенком. В настоящее время следователи проверяют работу сотрудников опеки, которые должны были следить за этой семьей.
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