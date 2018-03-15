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Ники Минаж ждет ребенка от своего бойфренда
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Ники Минаж ждет ребенка от своего бойфренда 

Popcake.tv 15 марта 2018
Фото: Popcake.tv
Мы уже рассказывали тебе о том, что Ники Минаж ждет своего первого ребенка! Напомним, что предположительно отцом является музыкант музыкант.
Отметим, что поводом для этого стало появление артистки на афтерпати премии «Оскар», где она и показала, свои новые формы. Источники утверждают, что звезда держалась в стороне от объективов камер. Певицу запечатлели, когда она направлялась на вечеринку в длинном кремовом платье и шубке.
В любом случае, в скором времени пресса надеется на то, что влюбленные выступят с заявлением, подтвердив или опровергнув данную информацию.
Но интереснее тут другой момент — состоят ли родители будущего ребенка в отношениях? Ходят слухи, что пара рассталась в январе года, хотя тогда уже активно говорили о предположительной беременности артистки.
Напомним, что общественность узнала о романе пары, когда Ники и Нас нежничали друг с другом на вечеринке по случаю-го дня рождения хип-хоп исполнителя в Нью-Йорке в сентябре.
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