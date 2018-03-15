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В ЯНАО женщина пойдет под суд за гибель ребенка, упавшего на батарею
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В ЯНАО женщина пойдет под суд за гибель ребенка, упавшего на батарею 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа пойдет под суд из-за гибели ее ребенка, получившего ожоги при падении на батарею, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления «причинение смерти по неосторожности» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним», — говорится на сайте.
По данным следствия, 26 декабря прошлого года в поселке Самбурге Пуровского района мать четверых детей в состоянии алкогольного опьянения оставила на диване трехмесячного сына без присмотра. Ребенок упал с дивана на горячую трубу отопления с температурой выше 54 градусов. Ребенок получил телесные повреждения и ожоги лица, рук и ног. Сообщается, что женщина подняла ребенка и увидела на его теле следы ожогов, но не оказала ему помощь, а запеленала и уложила спать. Утром женщина обнаружила ребенка мертвым.
"Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти малыша стали термические ожоги, осложнившиеся ожоговым шоком", — сообщают в СК.
Следователями установлено, что женщина периодически злоупотребляла алкоголем. Накануне трагедии она несколько дней не появлялась дома, оставив малыша и старшего ребенка-инвалида на двух дочерей 2006 и 2008 годов рождения. Обвиняемая факт ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей и неоказания помощи своему сыну в ходе следствия признала полностью.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следствием выясняется, какие меры принимались должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по работе с данной семьей", — добавляют в ведомстве.
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