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Ученые: дети лучше развиваются, если их родители работают
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Ученые: дети лучше развиваются, если их родители работают 

Детстрана.ру 15 марта 2018
Фото: Детстрана.ру
Ученых интересовало развитие детей возрастом от двух до трех лет, их навыки и умения. Они оценивали четыре основных направления: речь, движение, уровень социализации и самообслуживания. Оказалось, что хуже всего развиты малыши, чьи мамы сидят с ними дома, сообщает Мел.фм. А лучше всего — дети работающих мам с высшим образованием. Самыми самостоятельными назвали мальчиков и девочек, посещающих ясли или сады: почти все они умеют одеваться и убирать свои вещи. А наиболее развитая речь у детей, проводящих много времени с бабушками и дедушками. Кроме того, выяснилось, что для совершенствования всех навыков малышам полезно петь вместе со взрослыми, ходить в гости к другим семьям с детьми и играть с братьями и сестрами.
А недавно выяснилось, что рождение детей разрушает женские зубы.
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