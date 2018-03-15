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Постановку по мотивам повести Астрид Линдгрен показали в Куркине
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Постановку по мотивам повести Астрид Линдгрен показали в Куркине 

Управа района Куркино 15 марта 2018
Фото: Управа района Куркино
В филиале «Куркино» Территориального центра социального обслуживании населения «Северное Тушино» в честь Международного женского дня состоялось праздничное мероприятие.
— Дети ОСПСиД показали постановку по мотивам повести шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше», — рассказали в ТЦСО.
Также дети порадовали мам, бабушек, сестричек стихами, песнями. Праздничное мероприятие с яркими костюмами и весенней музыкой не оставило равнодушными ни детей, ни взрослых. (ск)
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