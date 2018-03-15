Принцесса Шарлотта любит танцевать, читать книжки и… угадайте, что?!

Принцессе Шарлотте всего 2,5 года, но она уже ходит в школу. Недавно принц Уильям рассказал о любимом хобби своей дочери. Во время беседы с премьер-министром Мальты Джозефом Маскатом и его семьей он сказал: «Моя дочь Шарлотта любит танцевать. Кроме того, она, кажется, уже читает и свободно говорит по-испански, благодаря няне Марии Тюррион Борралло, которая родилась в Испании».

Рассказывая о сыне на другом мероприятии, Уильям сказал, что Джордж мечтает однажды стать полицейским. И даже на Рождество попросил только полицейскую машину.

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