В Сосновском районе родились 80 мальчиков и только 55 девочек

СОСНОВСКОЕВ Сосновском районе родились 80 мальчиков и только 55 девочекПервый весенний день выдался морозным, но в зале районного краеведческого музея было тепло от солнечных улыбок собравшихся. Уже по сложившейся традиции здесь проходил праздник «Человек родился».

Мамы, папы пришли сюда, чтобы принять поздравления с самым главным событием — рождением ребенка. Приготовленные от коллег подарки для малышей — ходунки, столики для кормления, наборы мебели, разноцветные игрушки — ждали своего часа. Подарки для новорожденных были приготовлены и от районной Администрации.

Ведущая праздника Елена Царева доброжелательно приглашала гостей и участников праздничной встречи на сцену.

К мамам и папам со словами поздравлений обратились директор Управления социальной защиты населения Т. А. Киселева, начальник отдела ЗАГС Сосновского района Т. Н. Абросимова. По словам Татьяны Николаевны, за прошлый год в Сосновском районе родились 135 малышей — 80 мальчиков и 55 девочек. Чаще всего родители называли своих крох Алексеями, Андреями, Иванами, девочек — Аннами, Анастасиями, Верониками.

За первые месяцы 2018 года в Сосновском районе родилось пока только 13 детей — 6 мальчиков и 7 девочек.

Счастливых родителей вызывали на сцену. Приятно, что немало семей, где появился второй ребенок. У Андрея Дарьи Николаевых родился сын Дмитрий. Старшей дочке, трехлетней Валерии, родители Елена и Антон Рыжиковы также подарили братика Диму. Второй ребенок, дочка Катя, появился в семье Ольги и Сергея Белянцевых.

Впервые радость материнства и отцовства почувствовали семьи Скамейкиных: у Ирины и Константина в ноябре родилась дочь Екатерина. У Веры и Федора Трусовых — сын Артем, а Мария и Дмитрий Синикаевы назвали своего первенца Арсением. Радостно за этих мам и пап, для которых в жизни наступил совершенно новый этап, несомненно радостный, но и более ответственный.

Родители принимали добрые слова поздравлений, яркие подарки для своих новорожденных и получали удовольствие от музыкальных номеров. Солисты РКЦ «Березка» очень старались внести в эту праздничную атмосферу ноту позитива и счастья.

Хочется пожелать всем новорожденным, чтобы они росли здоровыми и крепкими, а родители прилагали для этого все усилия. Ведь дети — самое ценное, что есть у нас. Пусть и впредь рождаются на Сосновской земле и девочки, и мальчики, продолжая развивать родной район. Пусть любят эту землю, где их корни.

Автор: Ольга Верхнева фото Б. Климова

Источник:«Сосновский вестник»