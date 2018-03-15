Выяснилось, что у работающих матерей более развитые дети, чем у мам-домохозяек

Неожиданным исследованием порадовали общественность специалисты Оксфордского университета и Лондонской экономической школы. Проанализировав результаты опроса, в котором приняли участие несколько сотен мам из различных социальных слоев и с разным уровнем доходов, эксперты пришли к интересному выводу. Оказывается, у работающих матерей гораздо более развитые малыши, чем у мам, занимающихся домашним хозяйством.

В ходе исследования специалисты оценивали детей в возрасте 2-3 лет по четырем основным навыкам: социальные, повседневные навыки, навыки речи и движения.

Выяснилось и еще кое-что: у возрастных мам дети показывали не лучшие результаты по всем четырем параметрам. У образованных мам малыши по всем пунктам были гораздо более развиты, чем сверстники. Также прекрасные навыки демонстрировали ребята, росшие в компании нескольких братьев и сестер.

Также оказалось, что чем больше времени ребенок проводит в детском саду, тем лучше у него развиваются социальные и повседневные навыки. Общение с бабушками и дедушками, распевание песен вместе со взрослыми и игры с другими детьми способствуют лучшему развитию речевых навыков.

Фото: архив редакции

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