В Кыргызстане выбрали лучших исполнительниц колыбельных песен

В Бишкеке впервые прошел конкурс колыбельных песен, сообщает «МИР 24». Авторы — обычные женщины со всех областей Кыргызстана.

Они исполнили и записали свои авторские композиции. Участницы уверены, что песни положительно влияют на эмоциональное состояние ребенка. А организаторы считают, что музыка еще и помогает в развитии — дети пополняют свой словарные запас.

«Последнее время пошла тенденция: многие молодые мамы сажают своих детей перед гаджетами, не уделяют внимания и тем самым упускают самый золотой возраст ребенка до трех лет. Родители не замечают эмоциональные, познавательные, интеллектуальные потребности ребенка», — говорит и.о. директора фонда «Инициатива» Розы Отунбаевой Догдуркуль Кендирбаева.

Всего было 60 конкурсанток. Шестеро из них стали победительницами. Остальные получили поощрительные призы.

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