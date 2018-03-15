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В Кыргызстане выбрали лучших исполнительниц колыбельных песен
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В Кыргызстане выбрали лучших исполнительниц колыбельных песен 

Мир24 15 марта 2018
В Бишкеке впервые прошел конкурс колыбельных песен, сообщает «МИР 24». Авторы — обычные женщины со всех областей Кыргызстана.
Они исполнили и записали свои авторские композиции. Участницы уверены, что песни положительно влияют на эмоциональное состояние ребенка. А организаторы считают, что музыка еще и помогает в развитии — дети пополняют свой словарные запас.
«Последнее время пошла тенденция: многие молодые мамы сажают своих детей перед гаджетами, не уделяют внимания и тем самым упускают самый золотой возраст ребенка до трех лет. Родители не замечают эмоциональные, познавательные, интеллектуальные потребности ребенка», — говорит и.о. директора фонда «Инициатива» Розы Отунбаевой Догдуркуль Кендирбаева.
Всего было 60 конкурсанток. Шестеро из них стали победительницами. Остальные получили поощрительные призы.
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