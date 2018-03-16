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Сын Дональда Трампа разводится
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Сын Дональда Трампа разводится 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
По данным американских СМИ, супруга старшего сына президента США Дональда Трампа — Дональда Тампа-младшего — подала на развод. Соответствующие документы поданы Ванессой Трамп в суд в нью-йоркском районе Манхэттен.
Как следует из поданных в суд документов, женщина рассчитывает развестись как можно быстрее и не планирует вступать в судебные тяжбы по поводу финансовых отношений и прав опеки над детьми.
Издание New York Post отмечает, что, по данным источников, в последнее время супружеская пара испытывала трудности в браке. Так, Ванесса Трамп была недовольна тем, что ее муж слишком часто бывает в разъездах, а также тяжело переживала тот факт, что после вступления отца ее мужа в должность президента США к членам его семьи приковано пристальное внимание СМИ.
Брак старшего сына нынешнего президента США был заключено в ноябре 2005 года, у супругов пятеро детей, сообщает ТАСС. В настоящее время Дональд Трамп-младший и его брат Эрик управляют принадлежащей их отцу компанией Trump Organization.
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