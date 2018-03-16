Сын Дональда Трампа разводится

По данным американских СМИ, супруга старшего сына президента США Дональда Трампа — Дональда Тампа-младшего — подала на развод. Соответствующие документы поданы Ванессой Трамп в суд в нью-йоркском районе Манхэттен.

Как следует из поданных в суд документов, женщина рассчитывает развестись как можно быстрее и не планирует вступать в судебные тяжбы по поводу финансовых отношений и прав опеки над детьми.

Издание New York Post отмечает, что, по данным источников, в последнее время супружеская пара испытывала трудности в браке. Так, Ванесса Трамп была недовольна тем, что ее муж слишком часто бывает в разъездах, а также тяжело переживала тот факт, что после вступления отца ее мужа в должность президента США к членам его семьи приковано пристальное внимание СМИ.