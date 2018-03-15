Ещё
Беби-спектакль «Я делаю мир»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беби-спектакль «Я делаю мир» 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Спектакль «Я делаю мир» подойдет детям от 1,5 до 4 лет. Дети и родители располагаются на цветных пуфиках и подушках внутри просторного голубого шатра, и буквально в метре от них потихоньку начинает зарождаться Земля, а потом и цивилизация.
Двое молодых актеров шаг за шагом выстраивают яркий бумажный мир, попутно расширяя детский словарный запас: «Айсберги», «Юрта», «Эскимос». Простые запоминающиеся образы и необычные звуки самых разных музыкальных инструментов держат внимание детей и взрослых, готовых в любой момент помочь ребёнку в расшифровке происходящего.
Вторая часть представления — игровой мастер-класс по созданию собственной бумажной истории. Дети научатся делать из листа бумаги птиц и подзорные трубы, дома и облака. Играя после красивого спектакля в новую игру с мамой и папой, ребенок ощутит, что театр, в сущности, очень даже приятное место.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Во Франции суд запретил родителям назвать ребенка, как они хотели В Пенсильвании хотят штрафовать родителей, чьи дети травят одноклассников Принц Уильям рассказал о хобби двухлетней Шарлотты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение