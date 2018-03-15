Ошибки воспитания, которые мешают ребёнку стать успешным

Дважды два — четыре

Нет ничего более губительного для фантазии ребёнка, чем готовые ответы на любой вопрос. Конечно, это не относится к каким-то непростым явлениям, которые следует объяснить. Но в целом, подобное ведёт к шаблонному мышлению и блокировке способности самостоятельно мыслить и анализировать события, ситуации. Например, вас спрашивают, почему чайник горячий. Не торопитесь разъяснять, лучше наводящими вопросами подтолкнуть к верному выводу.

Читаем и пишем в три года

Наслушавшись восторгов подруг и знакомых по поводу успехов их малышей, некоторые мамы решают учить своих крох чтению и письму слишком рано. При этом забывая о том, что такие умения в столь нежном возрасте совершенно излишни. Гораздо важнее общаться со сверстниками, практиковаться в речи, бегать, прыгать, играть. Нет ни одного взрослого, который бы не освоил азбуку, но трёхлетний ребёнок тратит на это слишком много сил, а развитие ключевых для этого периода навыков тормозится.

Мы подумали, и я решил

Нередко мама с папой, используя ребёнка, хотят воплотить свои собственные мечты. Приводят его заниматься в музыкальную школу, хотя он мечтает о футбольной секции. Или записывают сразу во множество кружков, и дитя перегружено. В результате нет отдачи от занятий, начинаются проблемы с успеваемостью, ребёнок становится заложником родительских желаний.

Гиперопека

Забота — это прекрасно, но когда она перерастает в тотальный контроль, не даёт даже незаметно вздохнуть, становится не по себе. Ребёнку внушается мысль, что он ничего не может сделать сам. И если поначалу он ещё протестует, то со временем перестаёт даже пытаться. Неуверенность в себе, неуёмная застенчивость, неумение принимать решения и отвечать за свои поступки мало способствуют успешности в будущем.

За парту!

В XIX веке в гимназию поступали с 10 лет. Конечно, образование в то время имело свои особенности, и такой возрастной ценз был оправдан. В наши дни родители отдают детей в школу в неполные 7 лет, принимая природную одарённость и сообразительность за зрелость и готовность к учёбе. Есть случаи, когда проучившегося одну четверть шестилетку рекомендовали привести через год, поскольку психологически и эмоционально ребёнок к обучению был не готов. В 6-6,5 лет мозг ещё с трудом выдерживает такие нагрузки, дети быстро утомляются, устают. Учёба превращается в тяжёлую повинность, мотивация постепенно сходит на нет.

Излишняя помощь

Домашнее задание — это контрольная на дому. Сидеть у сына или дочери над душой до 11 класса не нужно, они должны научиться справляться с задачками, упражнениями, чертежами сами. И тем более, нельзя выполнять эту работу за них.

Мало движения

Опытным путём доказано, что умственная деятельность напрямую зависит от двигательной активности. Чем больше ребёнок двигается, тем больше импульсов и кислорода получает мозг, поэтому если ребёнок провинился, наказывать его прогулкой — плохая идея.

Ты лучше всех!

Поощрение и стимул, несомненно, важны и необходимы. Но не следует слишком захваливать детей. Это создаёт ложное ощущение всемогущества и иллюзию в стиле «я всё знаю, мне уже нечему учиться».

Говорим одно, делаем другое

Можно сколько угодно говорить о том, как хорош здоровый образ жизни, что старших надо уважать, а читать больше. Но если взрослый, скажем, курит, позволяет себе грубости в чей-либо адрес и уже забыл, когда в последний раз держал в руках книгу, то странно ожидать от школьника стремления к какой-либо цели. Мы учим детей, подавая им пример. Расхождение слов с делом путает все карты, и не в положительную сторону.