Многодетная мать родила сразу шестерых детей

Семейной паре из Ливана, пожелавшей завести пятого ребенка, теперь придется воспитывать десятерых детей. Дело в том, что у женщины появились на свет сразу шестеро малышей. Дети родились в больнице святого Иосифа в Бейруте. Об этом уникальном событии сообщает ливанская газета «Ан-Нахар»

Известно, что до последней беременности женщины, пара воспитывала четверых детей. Они долго думали, стоит ли заводить пятого ребенка. Не удивительно, что новость о будущем появлении на свет сразу шестерых младенцев стала для них настоящей неожиданностью и даже испытанием.

Тем не менее, женщина стойко перенесла беременность, а также роды. В результате, на свет появилось три мальчика и три девочки. Сообщается, что все дети, как и их мама полностью здоровы и чувствуют себя хорошо.

Заметим, что подобные случаи — редкость для любой страны в мире. Вероятность рождения шестерняшек, по данным СМИ, составляет один случай на 4,5 миллиона родов.