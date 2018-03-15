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Многодетная мать родила сразу шестерых детей
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Многодетная мать родила сразу шестерых детей 

Letidor.ru 15 марта 2018
Фото: Letidor.ru
Семейной паре из Ливана, пожелавшей завести пятого ребенка, теперь придется воспитывать десятерых детей. Дело в том, что у женщины появились на свет сразу шестеро малышей. Дети родились в больнице святого Иосифа в Бейруте. Об этом уникальном событии сообщает ливанская газета «Ан-Нахар».
Известно, что до последней беременности женщины, пара воспитывала четверых детей. Они долго думали, стоит ли заводить пятого ребенка. Не удивительно, что новость о будущем появлении на свет сразу шестерых младенцев стала для них настоящей неожиданностью и даже испытанием.
Тем не менее, женщина стойко перенесла беременность, а также роды. В результате, на свет появилось три мальчика и три девочки. Сообщается, что все дети, как и их мама полностью здоровы и чувствуют себя хорошо.
Заметим, что подобные случаи — редкость для любой страны в мире. Вероятность рождения шестерняшек, по данным СМИ, составляет один случай на 4,5 миллиона родов.
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