Ещё
Жители Ростова‐на‐Дону возмутились поступком женщины, которая оставила ребенка в машине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Ростова‐на‐Дону возмутились поступком женщины, которая оставила ребенка в машине 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В Ростове‐на‐Дону мать оставила ребенка в машине без присмотра. Очевидцы сфотографировали брошенного малыша и выложили фото в Сеть. Поступок ростовчанки возмутил интернет‐пользователей. Об этом сообщил портал eg.ru
По словам очевидцев, женщина вернулась примерно через 15 минут, села в машину и уехала. Однако сколько времени малыш провел в закрытом автомобиле в общей сложности — неизвестно.
Фото: паблик Ростов Главный — новости
Ростова-на-Дону
в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к фотографии жители Ростова выражали свое возмущение поступком женщины и напоминали, что одни из самых частых причин гибели детей в машине является удушье от нехватки кислорода, тепловой удар и перегревание. По данным издания, в этот день температура воздуха в  Ростове-на-Дону
поднялась до +12 градусов. Ребенок при этом был тепло одет.
За один час после публикации запись собрала более 100 комментариев. По предположению пользователей, малышу около 1,5–2 лет. Автору публикации посоветовали обратиться в ДПС и написать заявление о нарушении.
Twitter‐история о смс, которое было отправлено по ошибке, привлекла внимание к ребенку, больному лейкемией. Пользователи распространили информацию о мальчике и собрали сумму, необходимую для лечения.
360tv.ru: последние новости
Анджелина Джоли шокировала общественность методами воспитания детей Родителям, занимавшимся сексом перед веб‐камерой, вернули дочь Новорожденный получил смертельные ожоги от батареи на Ямале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение