Жители Ростова‐на‐Дону возмутились поступком женщины, которая оставила ребенка в машине

В Ростове‐на‐Дону мать оставила ребенка в машине без присмотра. Очевидцы сфотографировали брошенного малыша и выложили фото в Сеть. Поступок ростовчанки возмутил интернет‐пользователей. Об этом сообщил портал eg.ru

По словам очевидцев, женщина вернулась примерно через 15 минут, села в машину и уехала. Однако сколько времени малыш провел в закрытом автомобиле в общей сложности — неизвестно.

Фото: паблик Ростов Главный — новости

Ростова-на-Дону

в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к фотографии жители Ростова выражали свое возмущение поступком женщины и напоминали, что одни из самых частых причин гибели детей в машине является удушье от нехватки кислорода, тепловой удар и перегревание. По данным издания, в этот день температура воздуха в Ростове-на-Дону

поднялась до +12 градусов. Ребенок при этом был тепло одет.

За один час после публикации запись собрала более 100 комментариев. По предположению пользователей, малышу около 1,5–2 лет. Автору публикации посоветовали обратиться в ДПС и написать заявление о нарушении.

Twitter‐история о смс, которое было отправлено по ошибке, привлекла внимание к ребенку, больному лейкемией. Пользователи распространили информацию о мальчике и собрали сумму, необходимую для лечения.