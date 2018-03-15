Уникальный образовательный проект для детей и родителей открылся в Нижнем Новгороде

Наш город стал 21-м на карте страны, где будут проводиться научно-развлекательные встречи проекта. Именно так можно определить форму проекта. Он называется «Умный Нижний».

Всего в арсенале проекта десять тематических программ.

— Наш проект — это синтез науки, образования и бизнеса, — рассказал Артем Говоров, ведущий взрослых программ, выпускник химфака МГУ. — Мы не собираемся делать для детей псевдоинтеллектуальное развлечение. Мы не приглашать клоунов, аниматоров, детских ведущих. М ы детьми делаем реальные эксперименты, которые могут показать им настоящие химические реакции, элементы физики или биологии.

Организаторы не противопоставляют себя школе и не конкурируют со школами, университетами и другими образовательными учреждениями. Они пытаются доказать, что можно сделать академически выверенную программу, которая будет детям интересна.

И, похоже, эти молодые ребята смогли такой продукт сделать. За прошлый год их программы посетили 120 тысяч зрителей в 19 городах России. В год они представляют в каждом городе десять уникальных программ.

300 ведущих — это молодые ученые, студенты и аспиранты различных вузов. Есть среди них и такие, кто уже пишет и защищает докторские диссертации.

— Когда мы набираем ведущих, мы предлагаем им попробовать рассказать нам о сложных научных явлениях и проблемах так, как будто перед ними сидят дети, — пояснил Артем Говоров корреспонденту NN.RU. — И это могут сделать люди, которые много читают, причем не только научной, но и художественной литературы.

Первая встреча с нижегородцами называлась «Таблица Менделеева» и была посвящена, естественно, химии.

Что происходит с детьми

На каждую встречу записывают не более шестидесяти детей. С одним ребенком могут прийти несколько взрослых — для них проводят отдельную интересную программу.

Каждому ребенку выдали комплект юного химика, защитные очки и перчатки.

После общего знакомства в лекционном зале ребят разбивают на четыре команды и начинается экспериментальная часть. В каждой из четырех лабораторий для каждого ребенка есть отдельное рабочее место — с химическими реактивами, горелками, колбами, перегонными установками.

Здесь и началось веселое таинство знакомства с химией.

В каждой из лабораторий группа проводит двадцать минут, узнавая свойства одного из элементов таблицы Менделеева.

Каждая команда должна выполнить несколько заданий и заполнить пустые ячейки таблицы обозначениями химических элементов.

А в это время взрослые не скучали

Для них провели интерактивную лекцию-викторину.

Весело, с примерами из жизни и истории Артем Говоров развенчивал мифы и рассказывал о самых разных невероятных фактов. Например, он легко и изящно рассказал, почему возник миф о том, что свою периодическую таблицу Менделеев, якобы увидел во сне. И разъяснил, что продукты с ГМО не могут повредить здоровью человека.

Впрочем, мы не хотим раскрывать всех секретов. Потому, что нижегородцы сами смогут побывать на этих программах. Они продут в ВШЭ 24 и 25 марта. Чтобы попасть на них надо заранее оставить заявку в интернете на страничке проекта.

— Я пришла с сыном, ему 12 лет, — рассказала Наталья. — Очень понравилось и мне, и сыну. Честно говоря, хотела заинтересовать его химией, но и сама так увлеклась на лекции, что два часа пролетели незаметно. Обязательно куплю билет на следующий цикл и приведу с собой подругу и маму.