Рудковская хочет завести еще одного ребенка 

В начале этого года известная светская львица и продюсер Яна Рудковская отпраздновала свой 43-й день рождения. Помимо успешной деятельности в сфере шоу-бизнеса, она является многодетной мамой. Вместе с мужем Евгением Плющенко женщина воспитывает троих сыновей: родного — Александра, а также приемных — Николая и Андрея.
«Вчера мне под моим фото написали — „пенсионный фонд“! Потом, что типа «зачем ты так легла, ты же мать 3 детей» Товарищи, вы же уже не в «совке» живете. Анджелина Джоли со мной одного года, Виктория Бэкхем старше меня на 2 года, Дженифер Лопес старше на 6 лет, Мадонне в этом году 60 лет и что?!» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — в недоумении обратилась она к своим подписчикам в «Инстаграме'. Знаменитость отметила, что „в борьбе с временем всегда победит время“, и заявила, что снова планирует стать мамой. „Если у меня будут дети, смею Вас уверить, позы на моих фото не изменятся! Фигура позволяет, купальники прекрасны, вокруг красивые пейзажи и, в принципе, если вы на меня подписаны — значит я еще ничего“, — резюмировала Рудковская.