Супруга певца Данко рассказала об успехах дочери, которая страдает ДЦП

Певец Данко женат на модели Наталье Устюменко, которая подарила ему детей. Старшей Софии уже 14 лет, а младшей Агате через месяц исполнится четыре года. К несчастью девочка инвалид. У малышки сразу несколько серьезных диагнозов, включая ДЦП, поэтому семье постоянно нужны деньги на лечение. Певец недавно признался, что после снижения популярности от него отвернулись многие коллеги по шоу-бизнесу. Он старается заработать денег, но артиста отказываются брать на телепроекты. Однако недавно его семье помог Дмитрий Тарасов , который оплатил Агате курс лечения.

Жена Данко ведет страничку в соцсетях, где рассказывает о том, как проходит реабилитация дочери. Недавно она поделилась небольшой радостью. Наталья рассказала о том, каких успехов добилась девочка. Она разместила фото Агаты, которая ровно сидит и держит в руках цветную игрушку. «Вот так стараемся держать голову! А сидит Агуша в стульчике для кормления для обычных детей, не в инвалидном. Приспособились и пока довольны! Очень радует игрушка на присоске, которая начинает играть мелодию при малейшем прикосновении или сотрясении», — пояснила супруга певца.

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Также она отметила, что ребенку, который не использует свои руки, тяжело играть, но у Агаты получается грызть игрушку, и она сразу начинает играть мелодию. Наталья добавила, что рада тому, что дочь может играть самостоятельно. Поклонники также поддержали девочку и ее родителей: «Она такая маленькая, а сильнее многих из нас! У нее все получится!», «Умничка девочка! Как хорошо сидит и головку держит сама. Скоро ножками побежит», «Маленькая, нежная девочка и такой борец за жизнь. Умничка».