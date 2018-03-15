Ещё
Мастер-класс по робототехнике пройдет в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мастер-класс по робототехнике пройдет в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 15 марта 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: Официальная страница ДК в социальных сетях
Урок по робототехнике пройдет во Дворце культуры городского округа Щербинка 24 марта.
Событие в формате мастер-класса проведут в несколько этапов. Сначала дети соберут модель робота, а затем напишут на компьютере программу, которая приведет его в движение.
Посетить урок юные инженеры смогут в один из трех сеансов. В 15:00 занятия пройдут у ребят в возрасте от 10 до 16 лет. А в 16:30 и в 18:00 собрать робота смогут дети от пяти до десяти лет.
Участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация по телефону: 8 (495) 150-26-56.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Ансамбль «Домисоль» выступил на сцене Дворца культуры Одиннадцать детей родилось в семьях Щербинки в феврале Девять браков было заключено в Щербинке в феврале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность32
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой26
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников40
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение