Мастер-класс по робототехнике пройдет в Щербинке

Фото: Официальная страница ДК в социальных сетях

Урок по робототехнике пройдет во Дворце культуры городского округа Щербинка 24 марта.

Событие в формате мастер-класса проведут в несколько этапов. Сначала дети соберут модель робота, а затем напишут на компьютере программу, которая приведет его в движение.

Посетить урок юные инженеры смогут в один из трех сеансов. В 15:00 занятия пройдут у ребят в возрасте от 10 до 16 лет. А в 16:30 и в 18:00 собрать робота смогут дети от пяти до десяти лет.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима регистрация по телефону: 8 (495) 150-26-56.