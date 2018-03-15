Оформление детской комнаты своими руками: восемь лайфхаков

Хотите обновить комнату ребенка, но не готовы потратить на это целое состояние? Мы поможем практично оформить комнату и создать пространство, где дети с удовольствием будут проводить свободное время. Итак, засучите рукава, вооружитесь нашими бюджетными решениями и вперед — творить!

1. Внимание, впереди пробка

Начните со стен: наклейте постеры и фотографии или разместите их на специальной доске. Вырежьте из пробкового полотна несколько частей, покрасьте в яркие цвета и соедините в панно необычной формы. Разместите на нем фотографии малыша, детские рисунки — очень удобный способ собрать дорогие сердцу мелочи в одном месте. Когда ребенок пойдет в школу, используйте панно для организации рабочего пространства. Универсальная вещь.

2. Пусть все склеится!

Клейкая лента яркого цвета, декоративный скотч с изображением зверей или персонажей из мультфильмов — чего только не встретишь на прилавках канцелярских и хозяйственных магазинов. Цена таких товаров не бьет по карману, а область применения широкая: с помощью простого рулона скотча или синей изоленты можно создать в комнате новое пространство для игр. Займитесь оформлением вместе с ребенком. Например, с девочками нарисуйте каркас домика на стене, а с мальчиками — гараж на полу. И вперед, играть!

3. К доске пойдет…

Писать как учительница, да еще и на стене? Восторгу детей не будет предела. Специальная краска под меловую доску решает сразу две задачи: создает декоративную и игровую площадку для детей. Пол-литра краски, кстати, хватит на стену размером два на два с половиной метра. А если сверху добавить слой магнитной краски, поверхность превратится в гигантскую доску. Ребенок творит как Пикассо, а у мамы больше не дергается глаз от очередного хаотичного рисунка на белоснежных обоях.

4. Детский рай в шалаше

Дети — маленькие выдумщики. Мечтают о волшебных хижинах и замках, хотят быть рыцарями и принцессами. Создайте для них секретный уголок, где сказка станет явью — постройте шалаш. Это отличное место для игр и практичный способ задействовать пустое пространство в комнате. Советуем отойти от традиционных гендерных цветов и выбрать ткань с графическим рисунком — контрастное сочетание станет интерьерным акцентом. Неудивительно, если вы тоже захотите спрятаться в таком уютном месте.

Не менее уютным игровым местом для ребенка станет маленький домик-коттедж с яркими рисунками от интернет-магазина IntexCorp.

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Что: детский игровой домик Где: интернет-магазин IntexCorp Телефон: +7 (495) 500-83-72 Сайт: www.intexcorp.ru 5. Галерея современного рисунка

Первые художества малыша — гордость для родителей, даже если речь идет о простых каракулях. Так почему бы не устроить из них аллею славы? Соберите разбросанные по квартире шедевры и поместите в рамки. Сами удивитесь, как величественно выглядят незамысловатые рисунки, особенно если сочетать рамки в разных стилях и разместить их в один ряд на полке. Смело водите гостей на экскурсию в комнату малыша. Тут есть что показать.

6. Объекты искусства из старых игрушек

Не выбрасывайте игрушки, интерес к которым ребенок потерял давным-давно. Задействуйте их в оформлении пространства для своего чада. Скучные ручки комода замените на пластиковые фигурки животных или динозавров. На рамку зеркала приклейте крошечные игрушки и покрасьте их в золотой цвет для создания утонченного объекта декора. Вариантов декорирования много, не сдерживайте фантазию.

Родители, которые еще не успели приобрести комод в детскую комнату, могут выбрать его в магазине «Сивер».

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Что: комод детский Где: магазин «Сивер» Телефон: +7 (919) 726-19-23 Сайт: siwer.ru 7. И ткань сойдет

Если после шитья осталась неиспользованная ткань, не бросайте ее в коробку для заплат. Куски ткани могут быть легко использованы повторно для подушек или лоскутного одеяла.

Вы не шьете, подходящих материалов нет? Не так страшно. Советуем забежать в швейный магазин за остатками от больших рулонов тканей, которые обычо идут со скидкой. Из них можно сделать яркие гирлянды: вырежьте треугольники, приклейте их на веревку и повесьте на видном месте. Пара минут — и над изголовьем кроватки появится необычный аксессуар.

8. Мебель с акцентом

Если старая мебель мозолит глаза, вдохните в нее новую жизнь — обновите комод, шкаф, письменный стол, кровать. Например, перекрасьте мебель в популярные цвета. По версии Pantone, в 2018 году в тренде провокационный фиолетовый оттенок.

Занятые родители могут приобрести готовый комплект детской мебели в магазине «Орбита-мебель».

Комплект детской мебели «Данза» от «Орбита-мебель», цена: от 57 401 руб.

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Что: комплект детской мебели Где: магазин «Орбита-мебель» Телефон: +7 (800) 100-10-57 Сайт: www.orbita-mebel.ru Каким бы советом вы ни воспользовались, главное — подойти к процессу креативно и с юмором. Создавайте вместе с ребенком уютное пространство, где будет комфортно и детям, и родителям.

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