Власти Сочи окажут помощь семье убитой девочки

СОЧИ, 15 марта. / ТАСС /. Семье пятилетней девочки, убитой в Сочи, окажут всесторонняя помощь, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской мэрии.

"Семье девочке будет оказана всесторонняя помощь. Сейчас с семьей работают социальные службы, психологи, поскольку все родственники находятся в тяжелом психологическом состоянии. Администрация также займется всеми вопросами, касающимися похорон девочки", — рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, многодетной маме, которая потеряла ребенка, предложено на время определить полуторагодовалого мальчика в сочинский дом ребенка, старшую дочь — в социальный реабилитационный центр с обучением в Краснодарском крае, новорожденного — в неонатологичекое отделение перинатального центра. Но это будет сделано «лишь с ее согласия, до момента, пока семья не встанет на ноги». Семья Тришкиных не была зарегистрирована в Сочи, они прибыли в город в 2014 году из Ростовской области.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. Поиски не прекращались более суток. Вечером 14 марта источник сообщил ТАСС, что тело девочки найдено. Отчим признался в ее убийстве.