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Жена Александра Реввы рассказала, как игра помогает стимулировать мозг
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Жена Александра Реввы рассказала, как игра помогает стимулировать мозг 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Жена популярного шоумена Александра Реввы Анжелика решила поделиться небольшим секретом со своими подписчиками в Инстаграме. Женщина рассказала им о нехитром способе, который помогает ей и дочке поднять настроение с утра, а заодно немного нагрузить работой мозг.
Анжелика Ревва вместе со знаменитым супругом воспитывает двух дочерей. Женщина, как и любая мама, старается больше времени проводить с детьми и давать им все самое лучше. Это видно и по личному микроблогу женщины, в котором практически каждая публикация посвящена одной или сразу обеим ее дочерям. Вот и сейчас она решила рассказать подписчикам о простенькой игре, которую они иногда устраивают с Алисой, чтобы немного разгрузить себя. «У нас с Алиской есть забавная игра, когда мы заканчиваем начатое предложение рифмой! Это весело и очень стимулирует мозги с утра»
Многочисленные подписчики Анжелики по достоинству оценили подобный способ. Некоторые из них даже собрались сами применить такие игры со своими детьми из-за их простоты и возможности заниматься несложным творчеством с ребенком практически в любое время и в любом месте. «Классно, что Алиска с Анжеликой есть!» «Когда родные рядышком со мной, так хоть снег, хоть дождик проливной!» «Какие же все молодцы» «Очень интересная и забавная игра!» «Надо взять на вооружение, если она действительно помогает в развитии и стимуляции!» Напомним, что Александр и его жена Анжелика состоят в браке вот уже более десяти лет и вместе они воспитывают двух дочерей: девятилетнюю Алису и Амели, которой 26 марта исполнится всего лишь пять лет.
Кстати, некоторое время назад Александр поделился видео, в котором его старшая дочь танцует на заднем сидении машины. Однако у подписчиков оно вызвало весьма двоякое впечатление из-за отсутствующего ремня безопасности.
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